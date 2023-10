La primera foto de la nueva casa de Pampita tras mudarse

Esta semana Pampita ha dado mucho de qué hablar. Después de su paso por PH: Podemos Hablar, donde le contó detalles de su vida privada a Andy Kusnetzoff y del rumor que comenzó en las redes sociales apuntando a una crisis con Roberto García Moritán, ahora se conoció la primera foto de su nueva casa.

Es que la modelo tiene una familia numerosa y ensamblada con sus tres hijos junto a Benjamín Vicuña, más la pequeña Ana, fruto de su amor con Roberto García Moritán. A esto se le suman los 2 hijos que tiene el político de su anterior matrimonio. Por lo que necesitan una propiedad grande para poder estar todos juntos y, a su vez, tener espacio para que cada uno realice sus actividades.

Pampita y Roberto junto a los hijos de la modelo. Foto: Instagram

Pero, con la situación de la inflación y la gran suba de los precios, la modelo confesó que ella no quedó exenta del problema económico del país. Y su familia también se vio afectada, lo cual llevó a que decidieran que era momento de una mudanza.

Pampita habló de su economía Foto: Instagram

Este tema lo reveló la modelo en el programa PH, Podemos Hablar, donde se sinceró al contar varias cosas sobre su vida, entre ello, que toda la familia tenía que mudarse, ya que era muy alto el precio del alquiler del lugar donde estaban, lo que llevó a que busquen una propiedad más chica.

“Siempre me estoy mudando porque alquilo, entonces cada tres años me mudo”, reveló la modelo en el programa. El conductor quiso saber el motivo y preguntó: “¿No está embrujada la casa?”.

A lo que Pampita se sinceró y contestó: “No, subió el alquiler un montón y nos mudamos. Es por eso, si no me hubiera quedado”.

Luego Andy Kusnetzoff comentó: “¿Vas a achicarte? ¿Vas a ir a una casa más chica?”. A lo que la modelo, contestó: “Sí, más chica”.

“Pensamos en un momento que días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana, entonces en la semana no necesitábamos algo tan grande, así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también, acá en Capital”, agregó la jurado del Bailando.

Al ser consultada por las propiedades que posee, detalló: “Tengo dos propiedades mías. Una la alquilo y la otra es mi casa de fin de semana, y en Capital no tengo. Yo invertí muy bien”.

La primera foto de la nueva casa de Pampita

Este jueves y tras romper el silencio sobre los rumores de una separación, Pampita hizo un posteo donde se la ve a los besos con Roberto García Moritán. En esta publicación se puede apreciar de fondo una parte de la nueva casa en la que vivirá la familia, incluyendo los detalles de la mudanza.

Seguramente en los próximos días Pampita muestre más a fondo la propiedad, pero por el momento solo se detalló una escalera antigua revestida en madera y una gran lámpara de caireles colgada al final de la misma.