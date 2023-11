Las búsquedas en Internet de Pampita y la vinculación con la China Suárez

Pampita deslumbra como jurado del exitoso programa “Bailando 2023″, a cada presentación que realiza le pone su sello e impronta personal, conquistando a todos los presentes y convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocidas por el público. En una de sus últimas participaciones en el programa fue protagonista de un curioso momento.

En el “Bailando 2023″ se vivió un momento muy particular cuando mostraron las búsquedas que realiza Pampita en Google y una llamó la atención de todos los presentes, ya que tiene un vínculo y guarda relación con la China Suárez.

El bailarin de Coti Romero, Cris Vanadía le dijo a Marcelo Tinelli: “Mirá, Marce. Pampita nos dio sus últimas búsquedas en Google”.

Una de las primeras búsquedas realizadas por la modelo fue: “azul y amarillo, bebé, colores” y Pampita contó que buscó los colores para un video de su hija Ana, fruto de la relación con Roberto García Moritán.

La revelación de la siguiente búsqueda fue la que más llamó la atención y sorprendió a todos, ya que se trata de la fecha del escándalo del motorhome, el fuerte suceso que conecta a Pampita con la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Pampita, entre risas, explicó: “¡Uy! Es porque me preguntaron cuándo entré al Bailando y no me acordaba”.

“¡Sí, es verdad! Es que no me acordaba. Pensé ‘¿cuándo vine a reemplazar a Moria Casán?’, ‘¿cuándo fue?’. Y fue ahí. Vine a reemplazarla y me quedé para siempre. Pero seguí diciendo que más hay” agregó Pampita haciéndose cargo de la búsqueda en Google que había realizado.

Pampita brilló en el Bailando 2023 con un vestido y transparencias

La modelo cautiva como jurado del certamen de baile y con cada look que presenta marca tendencia y recibe los halagos de todos sus seguidores.

En una de sus últimas apariciones en el programa generó suspiros con un sensual vestido negro largo con transparencias y la zona del corpiño estilo corset.