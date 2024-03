Manu Viale, la hermana de Juana, reveló que tiene la misma enfermedad que su sobrino Silvestre: “Nunca lo encaré por miedo”

Hace un mes se supo que Silvestre, uno de los hijos que tienen en común el chileno Gonzalo Valenzuela y Juana Viale -la nieta de Mirtha Legrand-, padece epilepsia. Lo que quizás había pasado desapercibido era que Manuela Viale, la hermana por parte de padre de la actriz y conductora, también sufre esa dolencia.

En octubre de 2023 durante una entrevista en A la Barbarossa por Telefé, Manu Viale abrió su corazón y relató la experiencia. “Convivo con esto. Es parte de mi vida. Decidí hablarlo...no sé por qué. Nunca lo encaré también por miedo. A los 13 años empezaron las lagunas y a los 17 fue mi primera convulsión”.

Gracias al tratamiento médico al que se somete, hoy la hermana de Juana Viale puede llevar una vida sin restricciones ni cuidados especiales. “Lo que tengo entendido yo es que es como una descarga eléctrica. El cerebro está en cortocircuito todo el tiempo. Esos lapsos que tengo son segundos”. Y agregó: “No tenía otro síntoma, solo eso. Arrancó como un juego y mis amigas me decían ‘te colgaste’. Y después empezó a ser más repetitivo. Quedaba tildada. Pero no tildada como cuando quedás escuchando, sino que me iba totalmente”.

Finalmente la actriz contó que en la actualidad lleva una vida totalmente normal. También sostuvo que para mantener controlada la enfermedad que comparte con su sobrino Silvestre es fundamental tomar la medicación indicada por el neurólogo y dormir al menos siete horas por día. “Eso es lo más importante”, explicó.

Manu Viale se sinceró sobre la epilepsia

“Un día, hablando con mi novio [ahora marido Federico Freire], me dijo ‘por qué no lo charlás como para concientizar también a la gente joven. Estás en tu programa donde vos te sentís cómoda con tu gente y puede llegar a generarse algo lindo’. Y nunca me lo había planteado así”, explicó Manu Viale.

“Entonces llamé a mi neurólogo y me acompañó al programa [de stream]. Por esta situación que sentía de querer abrirme y contarlo. Se me ponía la mente en blanco cuando leía, tenía lagunas mentales”, agregó.