Cuál es la dura enfermedad que tiene Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela.

Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, enfrenta una batalla contra la epilepsia desde una edad temprana. En enero de 2008, Juana y Gonzalo recibieron a Silvestre, su primogénito.

La conductora ya era madre de Ámbar de Benedictis, fruto de una relación previa con Juan de Benedictis. Posteriormente, la pareja tuvo a Alí y a Ringo, quien lamentablemente falleció durante el parto. A pesar de su separación, ambos rehicieron sus vidas, y en 2019, el actor chileno volvió a ser padre junto a Gracia Omegna, dando la bienvenida a Anka Valenzuela.

El desgarrador relato de Gonzalo Valenzuela sobre la enfermedad de su hijo Silvestre

Durante una emotiva transmisión en vivo en Instagram en agosto pasado, Valenzuela reveló detalles íntimos sobre la enfermedad de Silvestre. En colaboración con la neuróloga Keryma Acevedo como parte de la campaña “La Actuación de tu Vida”, impulsada por la Liga de la Epilepsia en Chile, el actor compartió la difícil lucha que enfrentó desde que Silvestre fue diagnosticado con epilepsia a los doce años.

Silvestre es el de la izquierda. Acompañado de su padre Gonzalo

“Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara”, relató Valenzuela sobre un episodio doloroso.

Después de este incidente, Gonzalo solicitó ayuda a un vecino cercano para llevar a Silvestre a una clínica y luego a Santiago de Chile para recibir tratamiento adecuado. “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, expresó el actor.

A pesar de los desafíos, el actor aseguró que una vez que se comprende la epilepsia y cómo manejarla, todo cambia. La experiencia ha sido difícil, pero la familia aprendió a adaptarse y a enfrentar la situación con valentía.