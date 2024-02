El picante mensaje que Fede Bal le mandó a Juana Viale tras sus punzantes preguntas: “No puede ser más...”

Durante el domingo 4 de febrero se llevó a cabo otro programa de Almorzando con Juana (eltrece), el programa conducido por Juana Viale. Durante la edición los invitados fueron: Fede Bal, Darío Lopilato, Silvia Kutika, la licenciada Cecilia Ce y Alexis “Conejo” Quiroga, ex participante de Gran Hermano y el Bailando 2023.

Tras su participación en el programade la nieta de Mirtha Legrand, Fede Bal brindó una entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece), uno de los programas de chimentos más importantes de la mañana televisiva. Allí contó detalles de cómo vivió el almuerzo y cómo se tomó las picante preguntas que le hizo Juana.

Los invitados en "Almorzando con Juana". Foto: Instagram

Fede Bal enfrentó a Juana Viale tras sus preguntas punzantes

Durante su aparición en el programa, Juana Viale lanzó algunas preguntas picantes a Fede Bal, incluyendo comentarios sobre sus infidelidades y su relación actual con la bailarina Flor Díaz. “A vos te encantan las minas” y “¿Quién prende el lavarropas a las 4 de la mañana?”, fueron las frases que más dieron de qué hablar.

“Juana no paró. Por privado le dije ‘estabas picante, reina’. Y nos empezamos a reír”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri. Luego, aclaró que solo se trata de una relación de buena onda y colegas: “No le tiré los galgos. Es una mujer increíble. No puede ser más bella. No tengo nada que ocultar”.

Fede Bal en La Noche de Mirtha (Captura de pantalla)

Fede Bal no escatimó elogios hacia Juana Viale, describiéndola como una conductora única que aporta frescura y autenticidad a los programas de televisión. “Juana está en su mejor momento. Está picante y le trae algo a las históricas mesas de Mirtha, que es la frescura”, confesó el polémico.

El look coquette de Juana Viale Foto: instagram/lamezasa

Para Bal, Viale representa una “anti conductora”, con un estilo propio que la hace destacar en el mundo de la televisión. “Entra el programa toda beba, toda de rosa. Es una rea ella también. Es adorable”, concluyó Fede.