Juana Viale apareció con un cambio de look y sufrió un accidente fashionista en la televisión

A lo largo de los años Juana Viale logró demostrar su talento y carisma para la conducción, y sigue los mismos pasos que Mirtha Legrand. Si bien primero empezó como reemplazo de su abuela, ahora tiene su propio programa.

La actriz volvió a la televisión después de las vacaciones con su clásico “Almorzando con Juana” y tuvo de invitados a Luis Brandoni, Benjamín Amadeo, María Valenzuela y Julieta Nair Calvo.

Pero no solo eso, sino que sorprendió su drástico cambio de look ya que la famosa siempre se caracterizó por llevar el pleno largo, natural y en castaño. Esta vez lució otro color y con un corte que se llevó toda la atención.

La actriz y conductora lució un conjunto de encaje en color verde limón en dos piezas. La parte de arriba es una blusa estilo chaleco con escote y volados en la espalda. Abajo llevó una falda del mismo tono con capas.

Juana Viale apareció en la televisión con nuevo look y tuvo un impensado descuido fashionista Foto: INSTAGRAM/LAMESAZAR

El look completó con unas sandalias plateadas altas con detalles en brillos. Pero lo que más sorprendió fue el radical cambio de look que llevó. La nieta de Mirtha Legrand lució una peluca en morocho, de largo hasta el hombro y raya al medio.

Juana protagonizó un descuido con su ropa que generó un blooper mientras el programa salía el aire. La actriz mostró su look, como es costumbre, pero mientras eso pasaba se le desprendió el botón del escote y quedó casi desnuda arriba. Lo que le ocurrió varias veces y no le permitía mover los brazos.

Juana Viale apareció en la televisión con nuevo look y tuvo un impensado descuido fashionista Foto: INSTAGRAM/LAMESAZARG

“Es muy traicionero, Bogani, no me deja abrir mucho los brazos” señaló Juana mientras sostenía el escote y en referencia a su diseñador de confianza que le arma todos sus looks para el programa. Sin embargo, la famosa se tomó con humor el blooper.