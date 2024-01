Fede Bal reveló el picante mensaje que le mandó Estefi Berardi para Año Nuevo

Fede Bal es uno de los famosos que siempre está envuelto en alguna polémica amorosa ya que el hijo de Carmen Barbieri fue protagonista en varias ocasiones de infidelidades o escandalosas separaciones de sus parejas.

El actor está instalado en Mar del Plata por la temporada teatral ya que forma parte de la obra Kinky Boots. Fede estuvo en un móvil en el programa de su mamá Carmen Barbieri, “Mañanísima” y no dudó en confesar el intercambio de mensajes que tuvo con Estefi Berardi, una de las panelistas del ciclo televisivo.

En más de una ocasión, el hijo de Carmen Barbieri enfrentó rumores de romance con la panelista. Sin embargo, ellos dejaron en claro que mantienen una buena amistad y nada más. Con motivo del año nuevo, Estefi Berardi fue a pasar a la costa, lo que generó especulaciones por si se cruzó con el actor.

El intercambio entre Fede Bal y Estefi Berardi que dio qué hablar

Fede Bal es uno de los famosos que es considerado como el que organiza eventos durante la temporada de verano, pero esta vez reveló que no hizo ni fue a ninguna fiesta. Sin embargo, le mandó al frente a la panelista.

El panelista Lucas Bertero le consultó: ¿Te la has cruzado en algún lado?” en referencia a su compañera. A lo que el hijo de Carmen Barbieri confesó que no se vieron físicamente, pero si se mandaron mensajes.

“No, no, para nada. De hecho, me escribió y me dice ‘¿Qué se hace en Año Nuevo?’”, sostuvo Fede Bal.

“Le dije ‘No sé reina, yo tengo que debutar’”, agregó el actor. El comentario causó gritos en el piso y la panelista interrumpió incómoda con la situación: “Déjenlo contestar, cállense un poco”.

“Pásala bien, yo me voy a Chapa (Chapadmalal)” siguió su relato Fede Bal. “Es verdad, yo salí. Me recomendó un lugar, pero en realidad fui al de al lado. Él me dijo que no hacía nada”, comentó Estefi Berardi.