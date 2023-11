La fuerte confesión de Fede Bal sobre su adicción: “Tengo una necesidad”.

El actor e hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, Fede Bal, decidió abrir su corazón sobre aspectos íntimos de su vida en una reveladora entrevista con el programa Intrusos. En un mano a mano con Guido Záffora, el mediático no esquivó preguntas y se sinceró acerca de su reciente incursión en la terapia y su lucha contra la adicción al sexo.

El actor, quien ha sido figura central en varios escándalos mediáticos, sorprendió al revelar que inició un proceso terapéutico para abordar aspectos personales de su vida. Záffora, directo en sus cuestionamientos, indagó sobre el diagnóstico recibido y, sin rodeos, preguntó si Fede Bal era adicto al sexo.

LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO PROFESIONAL PARA FEDE BAL

En su respuesta, Bal destacó la importancia de tratar estos temas con seriedad y sinceridad. Comparando su situación con la del reconocido actor Michael Douglas, quien también ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la adicción al sexo, Fede Bal enfatizó que su enfoque es a través de tratamiento psicológico.

“En serio lo digo. Michael Douglas lo contó. Hizo un tratamiento y terminó internado. Porque acá se aliviana todo. Vos decís ‘hice un tratamiento y ahora estoy bien’. Hiciste un tratamiento psicológico”, expresó Bal, subrayando la importancia de abordar estos temas de manera responsable y respetuosa.

Fede Bal habló sobre su adicción. Foto: Instagram/balfederci

La confesión de Fede Bal, una figura muy conocida por exponer su vida privada en el mundo del espectáculo, refleja un cambio de enfoque hacia su bienestar emocional y mental. “Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas necesariamente”, admitió el actor.

“Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días. Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde”, explicó.