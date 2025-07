La gestión de dos madres tresarroyenses que llenó el SUM de la técnica con la charla de Gastón Pauls

“Este encuentro en Tres Arroyos surgió por el compromiso de dos madres. Es terrible y es hermoso a la vez: que la gente se mueva por su cuenta sin esperar que los políticos actúen. Como eso no está ocurriendo en muchos lugares las charlas, los encuentros, los debates, hasta las capacitaciones son autogestionadas. Hace 30 años que no hay campañas serias contra la drogadicción” – expresó Gastón Pauls en conferencia de prensa, antes de subir al escenario de la Escuela Técnica Nº 1 de Tres Arroyos para brindar una conmovedora charla, ante una multitud, que rebalsó las instalaciones del gimnasio.

Se refería a Eliana Barragán e Itatí Villatoro que por su propia iniciativa y el valioso aporte de un empresario local que aportó los recursos económicos, se pudo llevar adelante esta exposición, tan valiosa como necesaria.

Gastón Pauls subió al escenario sin estridencias, sólo con la carga de su historia pesada como el plomo, pero luminosa como el sol, ante un auditorio que guardó silencio religioso para escuchar con atención a quien se ha convertido en un referente en la lucha contra las adicciones.

“Hace 30 años que no existe una campaña contra las adicciones”: el llamado urgente de Gastón Pauls

Gastón Pauls con nombre, rostro y voz propia, decidió hace más de 10 años romper el silencio, contar su historia, no por fama, ni por lástima, sino por algo más poderoso: ayudar a otros a no caer, o a levantarse si ya lo han hecho.

Nadie podía suponer que aquel actor y galán en ascenso había sucumbido al drama de las drogas, mucho antes de conocer la fama y el dinero; que sus problemas de adicciones habían comenzado a sus quince años mucho antes de la fama repentina que le llegó masivamente por aquel emblemático programa de Tv que fue “Montaña Rusa” (paradojas del destino, cruzar ese nombre con su historia personal).

Durante años, su vida fue una batalla diaria contra las drogas. Habitaciones oscuras, promesas rotas, mentiras y una soledad que dolía más que cualquier abstinencia.

Se creyó el cuento que, consumiendo drogas sería como Supermán, pero se convirtió en realidad en una caricatura de sí mismo, incapaz de reconocerse en el espejo – según sus propias palabras.

Sus proyectos profesionales dejaron de importarle, aunque su carrera lo llevaba a filmar por todo el mundo “Cuando viajaba a filmar, no me interesaba ni el guión ni con quien trabajaría, solo me interesaba saber si en el set habría buena coca” confesó frente al público.

Vivía anestesiado del mundo, consumiendo diariamente y haciendo caso omiso a las alertas que la vida puso en su camino que incluyó el fallecimiento de 4 amigos por consumo de drogas.

Con el tiempo llegó la paranoia, conoció, aunque aún se resistía a entenderlo, el último subsuelo del infierno, pasó 4 días encerrado en su habitación, perdiendo la noción del tiempo consumiendo cocaína, bebiendo whisky y con dos baldes para hacer sus necesidades para no tener que salir de una habitación a oscuras donde sintió morirse, perseguido por Drácula. Salió de aquella habitación para seguir consumiendo.

El relato de aquella dramática y desgarradora experiencia posterior y última con las drogas que Gastón Pauls relató, paralizó la respiración de todo el auditorio.

Aquel día algo cambió. “estoy enfermo, necesito ayuda” le dijo a su pareja y esas palabras, esa chispa mínima que parecía insignificante, que parecía una mentira más de las muchas que dijo para ocultar, negar o justificar su adicción, finalmente 17 años más tarde lo trajo hasta Tres Arroyos, luego de pasar durante más de 10 años por infinidad de escuelas e instituciones donde contó su flagelo, su lucha y su historia personal sin vergüenza y con el solo fin de ayudar a los demás.

Frente a una sala llena de jóvenes, padres, docentes y curiosos, el hombre que alguna vez fue una sombra de sí mismo, se convirtió en voz, en faro, en ejemplo para muchos. Aquel que se creyó Supermán, se convirtió sin necesidad de superpoderes, sólo con su humanidad, en el héroe de muchos.

“Cuando yo dejé de consumir y comencé mi recuperación hace 17 años y medio; a mí me ayudaron a salvarme la vida. Lo único que me pedía esa gente que me ayudaba es que yo pasara el mensaje a otras personas para ir salvando otras vidas y contagiar a otras personas. Contagiar es una buena palabra, uno puede contagiar esperanza también”.

“Necesitamos una nueva ley de salud mental y una ley específica de adicciones. Y compromiso político. Porque el que se muere por sobredosis o por una apuesta puede ser kirchnerista, macrista, mileísta o radical. Alto, bajo, rico o pobre. Las adicciones no discriminan. En esto, o trabajamos todos juntos, o no hay salida” - Expresó con sabiduría.

Trabajar todos juntos. Madres como Eliana e Itatí, junto con familiares, amigos, instituciones, personas de cualquier condición social, gobiernos y políticos de todos los partidos nacionales, provinciales y municipales. Es hora de ponerse los pantalones largos.