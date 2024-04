Mirtha Legrand criticó a Juana Viale por su manera de cocinar: “Me voy con un hambre”

Mirtha Legrand nos tiene acostumbrados a su total sinceridad. Nadie queda indemne a sus comentarios: ni sus invitados y mucho menos su familia. En su “mesaza”, la conductora de 97 años no tuvo puritos a la hora de exponer a su nieta Juana Viale. La Legrand refirió a lo que le ofrece de comer Juana cuando la invita a su casa y realizó una simpática confesión al respecto.

Con simpatía Mirtha contó: “Yo cuando voy a la casa de Juana me da todo lo de la huerta... Y me voy con un hambre... Porque me da de comer todo verde... Y yo no soy del todo verde, no soy así. Yo como compacto...” Por fortuna, la reacción de Juana fue positiva ya que río a carcajadas.

Mirtha y Juana Viale harán una mini temporada veraniega desde Mar del Plata. (Gentileza Prensa Mirtha)

“Cuando me vuelvo en el auto siento un hambre. Decí que siempre llevo alguna galletita”, admitió la conductora. “Siempre... Y chocolates”, sumó Juana. “Esto es una confesión”, cerró La chiqui muy divertida.

Mirtha Legrand Juana Viale

Sobre su alimentación vegana, Juana Viale, explicó: ”En mi casa no comemos carne dos, pero Alí, el más chiquito mío, puede no comerla. En cambio, Silvestre, mi otro hijo, me pide carne”, contó. “Yo me volví vegetariana hace siete u ocho años. No tomo leche, como huevos libres de jaulas”.

Mirtha Legrand y la picardía del El Polaco

Al hueso, como siempre, Mirtha Legrand le preguntó a El Polaco por sus infidelidades a Barby Silenzi, su actual pareja y madre de Abril, su hija más chica. “Que le metés los cuernos”, señaló sin tapujos la conductora haciendo estallar a la mesa.

“No, no... Maduré, Mirtha, me porto bien”, aseguró cantante y agregó: “Elijo la paz mental hoy en día”. Yanina Latorre lo interrumpió: “¡No mientas!”. Dalia Gutmann, otra de las invitadas, bromeó y le propuso a El Polaco “hacer una pareja abierta con Barby” por lo que Yanina volvió al ataque: “No, porque él es celoso. Él es un reventado. Él quiere con otras, pero no que ella esté con otro”.