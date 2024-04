El doloroso recuerdo de Mirtha Legrand sobre su hermana Goldy: “Me destrozó”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más queridas e icónicas del país con una extensa trayectoria en su clásico programa “La noche de Mirtha” al cual asisten figuras reconocidas de los medios de comunicación a contar de su vida y trabajos. Actualmente, la conductora está al frente del ciclo de Juana Viale “Almorzando con Juana” debido a que se encuentra de viaje.

En medio de la charla que llevaba la conductora con sus invitados Martín Campilongo, Valeria Mazza y Julieta Poggio sobre las tareas del hogar y cómo fue que estas se incrementaron durante la pandemia por el aislamiento y el encierro en las casas, la actriz rememoró a su hermana.

El conmovedor recuerdo de Mirtha Legrand a su hermana gemela Goldy

Frente a la conversación, Mirtha Legrand contó lo difícil que fue para ella pandemia y el dolor que sufrió cuando falleció su hermana gemela Goldy Legrand, quien murió el 1 de mayo de 2020 en pleno aislamiento obligatorio.

Mirtha Legrand y su hermana Goldy.

“Yo soy como MacGyver. Si hay algo que hacer, arreglar, yo lo voy a resolver. Soy muy hábil”, comentó Valeria Mazza sobre el momento del aislamiento y cómo vivió ella con su familia. Ante esto Campi le preguntó si era más habilidosa que su esposo, a lo que la modelo contestó: “¡Sí! En ese sentido él aprendió muchas cosas durante la pandemia. Aprendió a dónde estaba la cocina, que hasta ese momento no sabía”.

En ese contexto, Mirtha Legrand se emocionó y abrió su corazón a sus invitados: “A mí la pandemia me destrozó, me hizo mucho daño”. Luego expresó conmovida por el recuerdo: “Además, en la pandemia murió mi hermana, que no la pude enterrar, acompañar”.

“Son esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida. Son cosas muy duras, muy terribles”, agregó Mirtha Legrand angustiada por el recuerdo de su hermana gemela que falleció hace casi cuatro años.