La letal respuesta de Isabel Macedo cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita: “No me parece”

Isabel Macedo es una reconocida actriz argentina que tiene una extensa trayectoria en novelas, películas y obras de teatro, algunas de sus recordadas participaciones son en “Floricienta”, “Alma Pirata”, entre otros. La famosa estuvo de invitada al programa “Almorzando con Juana” que ahora conduce Mirtha Legrand en reemplazo de su nieta.

Fue allí que la actriz habló de su vida familiar, con un perfil más bajo y alejada de las cámaras, pero si conectada con sus fanáticos por las redes sociales. Isabel vive en Salta con su marido e hijas, desde que se casó y cuando en ese entonces Juan Manuel Urtubey era gobernador de la provincia.

La actriz tuvo un momento incómodo en el programa cuando “La chiqui” le preguntó por Pampita, con quien tuvo una fuerte pelea hace muchos años por el supuesto affaire que tuvo Isabel con Benjamín Vicuña cuando estaba casado con la modelo.

Isabel Macedo respondió sin filtros a la pregunta de Mirtha Legrand sobre Pampita

Según contaron en ese entonces, Pampita la había agarrado de los pelos en un boliche en Punta del Este. “¿Cómo es tu relación con Pampita?”, le preguntó Mirtha Legrand a Isabel en el programa, a lo que la actriz respondió incómoda: “Bien, re bien”.

Frente a esto, Mirtha se tapó la cara con la servilleta para insistir en el tema, “¿Por qué te tapás?”, le dijo Isabel a la conductora. “Por qué tuvieron una pelea hace años en Punta del Este”, comentó “La Chiqui”.

“Yo te digo que no me acuerdo lo que comí ayer y me voy a acordar lo que pasó hace 20 años…”, sostuvo Isabel Macedo para esquivar el tema. “Yo me acuerdo muy bien, fue a la salida de un boliche”, agregó Mirtha insistiendo con el tema.

Por su parte, Yuyito González añadió: “Es muy saludable tener memoria selectiva, yo la aplico siempre”. A lo que Isabel Macedo acotó: “Yo tengo. No me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro porque la vida es esto, es crecimiento y tratar de ser mejor. Es todo lo que queda por delante y todo lo que tenemos hoy”.