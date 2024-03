El tenso cruce entre Catherine Fulop y Mirtha Legrand por política: “Me molestó que...”

El último programa de Almorzando con Mirtha Legrand contó con invitados de lujo y momentos polémicos. Entre las situaciones más destacadas se encuentra la protagonizada por Catherine Fulop, quien le reprochó a Mirtha Legrand sobre la participación de Hugo Chávez (expresidente de Venezuela) a su programa.

La conversación entre ambas artistas comenzó cuando Fulop contó sobre las posibilidades de no poder volver a Venezuela tras la nueva “Ley de Odio”, que tiene como objetivo contribuir a la “diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco” según el gobierno de Venezuela. A partir de sus dichos, Mirtha Legrand le recordó que ella había recibido a Chávez en su programa y aprovechó para preguntarle si le había molestado.

“¿Sabés que yo recibí a Hugo Chávez? ¿A vos te molestó que yo lo recibiera? Porque a mí me molestó que te molestara, me dolió. Me resultó simpatiquísimo. Y en esa época él estaba muy argentino, muy porteño y le gustaba”, le preguntó la diva de los almuerzos a la venezolana sobre su reunión con Chávez.

Cuál es la postura de Catherine Fulop sobre Mirtha Legrand

Ahora bien, la actriz le aclaró que no estaba molesta por la invitación del político a su programa dado que estaba en favor de la democracia. Sin embargo, entabló que le disgustó los dichos de Mirtha Legrand sobre la posibilidad de votar por él si fuera venezolana.

“Te espero afuera”, bromeó entre risas la intérprete de Sonia Rey en “Rebelde Way” para continuar: “En realidad no me molestó que tú lo invitaras porque yo, en eso, soy muy democrática. Amo la democracia y me encanta que tú invites a cualquier persona de cualquier rubro, que se puedan sentar aquí y expresar lo que sienten. A mí lo que me molestó fue cuando tú dijiste ‘Si yo fuera venezolana, te votaría”.

Mirtha Legrand junto con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en 2003. Foto: Clarin

Finalmente, Mirtha Legrand reconoció que había dicho esa frase. Sin embargo, la justificó al destacar que fue sumamente simpático al punto de conquistarlos a todos.