Julieta Poggio sacó a la luz lo qué hacía con sus primeros sueldos: “Me gastaba todo en...”.

La modelo Julieta Poggio, contó en qué invirtió el dinero que ganaba al comienzo de su carrera artística, ella saltó a la fama luego de su paso por Gran Hermano (Telefe), pero la influencer inició su carrera como bailarina y actriz a muy corta edad.

Durante la transmisión de su nuevo programa de Twitch junto a Daniela Celis, Lucila “La Tora” Villar y Nacho Castañares, Julieta contó qué hizo con los primeros sueldos que ganó.

“Toda la plata que ahorré de chiquita me la guardó mi mamá. Después la gastaba en un viaje a Disney por mis 15″, dijo. Sin embargo, la influencer reveló que los problemas para ahorrar llegaron cuando comenzó a trabajar de creadora de contenido y modelo. “Era muy difícil porque trabajaba en Flores, entonces salía de cobrar y era muy tentador”, afirmó haciendo referencia a la zona de Avenida Avellaneda y a la enorme cantidad de locales de ropa que hay ahí.

“Era muy tentador trabajar ahí. Salía con el sueldo y me gastaba toda la plata”, le explicó a sus compañeros entre risas. Según contó la ex hermanita, su pasión por la ropa la impulsó a querer incursionar en el mundo de la moda circular en un futuro cercano: “Me gustaría hacer ropa reciclada, contratar una diseñadora o aprender yo, pero necesito tiempo. Quiero hacer prendas únicas y que cada persona que lo tenga sepa que nadie más va a tener ese mismo modelo”.

Julieta Poggio no descarta la idea de lanzarse como cantante, pero apareció un video que podría arruinar todo...

Poggio sorprendió con su idea de lanzarse como cantante y Flor Vigna sería su madrina artística. “Es la nueva Britney y ahora todo el mundo le preguntaba si iba a sacar música”, expresó la pareja de Luciano Castro en República Zeta.

La ex Gran Hermano dijo que le tienta la idea de subirse al escenario, pero desde otro aspecto. Además, reconoció que no es ninguna improvisada, ya que tiene conocimientos en el tema y está preparada para hacerlo. “Yo canto, estudié canto, siempre hice comedia musical de chiquita. Flor me está ayudando con eso”, sostuvo.

Juli Poggio y Flor Vigna Foto: instagram julieta poggio

Flor bancó la idea y confesó: “A mí lo que me gusta de ella es que no se toma los proyectos para hacer guita, le gusta lo artístico de verdad, experimentar, jugar, y si encuentra algo genuino va para adelante”.

Los dichos de las chicas tuvieron mucha repercusión en las redes sociales, donde algunos usuarios revivieron un video de Poggio cantando en 2018. Nadie tuvo la más mínima piedad al escucharlo.

Algunos de los comentarios fueron: “Mejor que siga modelando”, “¿No se da cuenta que va a hacer un papelón?”, “Es insólito que nadie le diga que ni lo intente”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.