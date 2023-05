Por este polémico motivo, fanáticos de Floricienta juntan firmas para evitar que Julieta Poggio protagonice “Margarita”

La exparticipante del reality de Gran Hermano, Julieta Poggio, podría ser la elegida para el papel principal de “Margarita”. Esta serie se trataría de una continuación de la recordada ficción “Floricienta”.

Hubo un anuncio en el mundo de la producción que revolucionó a todos y se trata de “Margarita”, la serie que será la continuación de la exitosa “Floricienta”, producida por Cris Morena. Comenzó a correr el rumor de que Julieta Poggio podría interpretar a la mismísima Margarita, la cual sería el personaje principal.

Juli Poggio haló de lo ocurrido en los Premios Gardel

La modelo no sería la única participante de Gran Hermano (Telefe) elegida para la tira. También Marcos Ginocchio, el ganador del reality, sería quien interprete nada más y nada menos que al interés romántico de la joven.

El motivo por el que juntas firmas para que Julietta Poggio no protagonice Margarita

Tras los dichos de que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio serían los protagonistas de la secuela, se empezaron a juntar firmas en una plataforma digital para que esto no suceda.

“No queremos que Cris Morena ponga de protagonista a Julieta porque va a arruinar la tira, queremos a actores y actrices capacitados”, lanzó una usuaria que firmó la petición en el sitio de Charge.org.

Juntan firmas para que Julieta de GH no sea la protagonista de "Margarita" Foto: change.org

“Busquen a una actriz real”, “Hay mucha gente que merece más ese lugar, gente que no tiene oportunidades ni contactos”, “No tiene talento, es infumable”, son otros de los comentarios que dejaron las personas sobre Poggio.

Es claro que en la solapa de “Razones para firmar”, el público deja en claro su postura con respecto a la ex “Gran Hermano” creyendo que ella no es apta pata protagonizar un papel en la secuela de una novela que marcó a toda una generación.

Argumentaron la falta de capacitación actoral de Julieta, y creen que es injusto que esté en la novela solo por haber participado en un polémico reality show.

Como si fuera poco, los catastróficos comentarios siguieron así: “Van a arruinar la novela”, “Queremos actores serios y profesionales acordes a los personajes”, “Queremos ver actores y actrices capacitados y que generen algo al público”, “No quiero que arruinen el show que marco mi infancia por meter a una mina que solo es conocida por un reality”.

Cómo será “Margarita”, la secuela de “Floricienta”:

“Margarita” será la continuación de “Floricienta”, la novela juvenil que fue un gran éxito y estuvo protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso.

Que cuenta con dos temporadas en El Trece, realizadas en los años 2004 y 2005, se repitió decenas de veces tanto en aire como en cable y por streaming.

Los protagonistas principales de “Floricienta” no serían parte de esta continuación, pero sí se repetirían algunos actores del reparto original como Isabel Macedo y Graciela Stéfani en sus roles de Delfina y Malala, respectivamente.

Además, por lo que se sabe ya estaría confirmada la actriz María del Cerro.

Floricienta Foto: Google

Esta nueva versión adaptada será producida nuevamente por Cris Morena y será transmitida por HBO MAX Latinoamérica.

La vida de Julieta Poggio luego de su paso por “Gran Hermano”

Julieta Poggio vive un impresionante presente económico gracias a su paso por Gran Hermano (Telefe). En el reality no se llevó el premio en dinero por no haber quedado en el primer puesto, pero las propuestas laborales le llovieron y aceptó todos los trabajos que le dieron muy buenas ganancias.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la modelo detalló que tiene dos planes en mente. “Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás. ¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia”, dijo.

Poggio siempre remarca que su sueño siempre fue vivir de lo que ama: bailar y actuar.

“Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio que voy a seguir formándome, y también quiero dar clases de danza”, expresó.

Después de varias sesiones de fotos para diferentes marcas y algunas presencias, una parte de su más profundo deseo se cumplirá: hará teatro en calle Corrientes durante las vacaciones de invierno.