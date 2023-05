Julieta Poggio se abrió la camisa para mostrar que no llevaba nada abajo

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano que más fama ganó en estos meses. Su frescura, carácter y talento arrasaron y hoy en día se la puede ver en diferentes proyectos tanto en televisión, teatro o modelaje. Una vez más la joven mostró toda su sensualidad.

Julieta Poggio tiene un estilo muy marcado, donde se la suele ver con polleras de jean tiro bajo o shorts bien ajustados combinados con tops y corsets. Una moda muy usual actualmente entre las jóvenes. Además, dejó su marca registrada utilizando guantes y un maquillaje de ojos que ya es característico.

Juli Poggio

Esta vez, Julieta optó por un outfit un poco más sobrio pero con el que no dejó su lado sexy. La famosa posó para una sesión de fotos donde la apuntaron con varios celulares y se la vio sentada con una camisa negra abierta, mostrando que no tenía nada abajo. Sin duda se la vio de lo más sensual.

Julieta Poggio Foto: Instagram

Para completar el look, la bailarina usó unos pantalones no tan ajustados en plateado metalizado. Una tendencia que se puede ver no solo en esta prenda sino también en tops, remeras y abrigos. Finalmente, todo esto lo combinó con unas sandalias altas negras. Un outfit que tranquilamente podría usar para ir a cenar.

Julieta Poggio Foto: Instagram

Julieta Poggio y su futuro

La bailarina y actriz estuvo en Fuerza Bruta, está haciendo muchas publicidades y producciones de fotos, pero sin duda su sueño más grande será cuando estrene la obra Coqueluche dirigida por José María Muscari. Además, tiene otras propuestas.

Según trascendió, tanto ella como Marcos Ginocchio, ganador de GH, podrían estar en una tira de Cris Morena para una secuela de Floricienta. Sus fans ya están como locas esperando una confirmación. Será sin duda uno de sus sueños más grandes hechos realidad y con alguien a quien quiere mucho.