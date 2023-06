Julieta Poggio brindó detalles de su separación, pero sembró dudas: “Prefiero guardarme...”

Julieta Poggio confirmó su separación con Lucca Bardelli. En su programa de streaming, la exfinalista de Gran Hermano se mostró muy sensible con la situación, pero aseguró que no quería dar la noticia en otro lugar que no fuera su círculo de confianza.

Más tarde en LAM, la modelo no quiso dar muchos detalles del final de su relación porque iba a quebrar en llanto. “Hoy estoy medio triste. Si hablo mucho, lloro. Estoy medio sensible. Si querés otro día lo hablamos mejor”, expresó la joven en el inicio de la nota.

Ante la insistencia del cronista, Juli confesó que fue una decisión muy difícil y dolorosa de tomar, pero que era para mejor: “Sentía que era algo necesario para terminar esta relación tan sana de una manera linda”. La exhermanita negó que su separación fuera a raíz del reality y aseguró que tuvo más que ver con su presente actual, lleno de experiencias y propuestas laborales.

“Él merece lo mejor por la hermosa persona que es. Quizás yo en este momento no le podía dar lo mejor. Terminamos de una manera linda, con respeto y como se merecía la relación”, contó Poggio.

“¿Sentías que él te reclamaba más presencia?”, preguntó el cronista. “Cero. Eso jamás. Él siempre me apoyó un montón, pero hay cosas que son difíciles de afrontar”, respondió.

Al final de la nota, el periodista le preguntó sobre un posible acercamiento de Marcos Ginocchio y el aliento del fandom “Marculi”, pero Julieta solo atinó a agradecer a sus seguidores. “Gracias a las Marculi por bancarme siempre. Pero ya está. Creo que es un momento para respetar también”, sentenció.

“¿Es algo que venías masticando con los días?”, quiso saber al último el cronista. Julieta sonrió obligadamente y respondió: “Prefiero guardarme eso”.