Cinthia Fernández la rompió con su look blanco: “Se viene otra noche”

Cinthia Fernández no solo se destaca por su talento al bailar, sino que también ha conquistado al público con su estilo impecable en cada una de sus apariciones como panelista en el programa LAM.

Cinthia Fernández Foto: instagram

La elegancia de Cinthia Fernández se refleja en sus looks a la moda. Ya sea con vestidos femeninos, conjuntos elegantes o piezas más atrevidas, sabe cómo causar una buena impresión y dejar huella en cada emisión. Su clave reside en la combinación perfecta de prendas clásicas con toques modernos, creando un estilo único y personal. A menudo apuesta por colores neutros como el negro, blanco y beige, pero no teme añadir un toque de color o estampado a sus looks.

Cinthia Fernández Foto: instagram

A pesar de estar en general rodeada de escándalos, Cinthia Fernández también se ha convertido en un referente de estilo para muchas mujeres, demostrando que es posible estar a la moda y cómoda a la vez. Su estilo es una mezcla perfecta de elegancia, sofisticación y modernidad, y cada uno de estos outfits conquistan a sus seguidores en Instagram.

Cinthia Fernández Foto: Instagram

El look off white de Cinthia Fernández

La bailarina optó, para una de las recientes ediciones, por un look off white. En un posteo en su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández subió un video desfilando el look compuesto por un jersey confeccionado en un punto de canalé grueso para un ajuste ceñido y tiene un bajo recortado.

Un punto a destacar de la parte de arriba fueron las llamativas mangas globo y la cremallera delantera le aportan un toque dulce y femenino, y que Cinthia Fernández supo lucirlo a la perfección. Además, a la prenda la combinó a la perfección con la falda en igual tela y color, para conseguir la combinación monocromática más chic. Para darle un toque de mayor glamour, eligió como calzado unos zapatos plateados en punta.