Desde el gimnasio, Cinthia Fernández enloqueció a sus seguidores con un conjunto multicolor

Después de causar sensación en las redes sociales con una avalancha de fotos desde sus vacaciones en la Riviera Maya, Cinthia Fernández regresó a la Argentina, lista para más acción. Reconocida por su pasión por el fitness y el entrenamiento riguroso, Fernández comparte regularmente historias desde el gimnasio y ha lanzado su propia línea de ropa deportiva.

Cinthia Fernández paralizó Instagram con una microbikini total black que dejó sin palabras a sus seguidores Foto: instagram

Como era de esperar, Cinthia Fernández no solo diseñó su ropa, sino que también se convirtió en la modelo principal de sus creaciones. Sin embargo, esta vez decidió arriesgarse con un diseño lleno de color y vida que delinearon su perfecta figura y muy trabajada.

Cinthia Fernández Foto: instagram

El conjunto de entrenamiento innovador de Cinthia Fernández

La morocha se presentó con un conjunto de calzas ajustadas y un corpiño a juego, ambos adornados con un estampado batik de colores pasteles. Esta elección, que destaca por su feminidad y estilo, representa un giro audaz en comparación con sus habituales atuendos deportivos.

Cinthia Fernández y un conjunto estilo batik Foto: instagram

Al posar con este conjunto vibrante, Cinthia Fernández demostró una vez más su versatilidad como modelo y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y tendencias. Su confianza y estilo innatos brillaron mientras lucía este look lleno de energía y vitalidad. Con su característico carisma, Cinthia Fernández continúa cautivando a su audiencia, ya sea desde la playa o el gimnasio, mostrando que su pasión por el fitness va de la mano con un sentido único de la moda y el estilo.

Polémica como siempre, Cinthia Fernández aprovechó el posteo que hizo en Instagram, para dejar un mensaje: “Que me haya comido alguna que otra rata en mi vida no significa que lo sea por eso….HOY SE VAN 3 BUZOS DE MI COLECCIÓN CF BY @sunseabikinis . Si lo queres seguilos ellos y a mí y etiqueta a una ratona amiga que se merezca premio junto a este emoji”.