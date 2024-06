El elegante look de Máxima Zorreguieta con un llamativo accesorio inspirado en Argentina

Máxima Zorreguieta es una de las monarcas más importantes de Europa, no solo por su carisma y simpatía a la hora de relacionarse con la sociedad, sino que ha logrado marcar su propio estilo a la hora de vestirse. Convirtiéndose en una de las reinas más elegantes y modernas en sus looks.

A lo largo de los años, Máxima se ha ganado el cariño de todos los ciudadanos de los Países Bajos, no solo por su simpatía y forma de ser, sino que cada vez que aparece en público su forma de vestir se lleva toda la atención.

Además, la monarca siempre ha destacado por llevar prendas de industria nacional lo que genera una simpatía especial de sus súbditos. Pero no solo eso, sino que Máxima está en constante conexión con sus orígenes argentinos y no duda en dejar huella en sus actos, looks o viajes.

El guiño de Máxima Zorreguieta a Argentina en su look

La reina Máxima volvió a llevarse toda la atención con su look elegante. La monarca eligió un conjunto de dos piezas en blanco, por un lado, llevó una blusa top, con escote en V y volados en la parte inferior, y una pollera tubo que son de la marca Dior.

El brazalete del mapa de Argentina que usó Máxima Zorregieta Foto: instagram/vanitatos

De calzado eligió unos zapatos en color marrón que hacen juego con el clutch de Hermés. Sin dudas, lo más llamativo fue el brazalete con el mapa de Argentina, el mismo está diseñado por Lisi Fracchia, pertenece a la colección “Mi lugar en el mundo” y este, en particular, tiene el nombre “Destellos de Argentina”.

La diseñadora también realiza el mismo accesorio inspirados en otros países como Estados Unidos, Alemania, Italia, entre otros. El brazalete está bañado en oro de 18 kilates, y tiene un valor de 1240 euros. La reina Máxima volvió a ser tendencia en las redes sociales por la elección del accesorio con referencia a su país de origen.