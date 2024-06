Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar, su hija y más: que buscaron los argentinos sobre Cazzu en Google

Aunque comenzó su carrera musical con la cumbia, el rock y el folklore, Cazzu saltó a la fama en 2017 cuando lanzó “Loca” junto a Khea y Duki, y Maldade$, su primer álbum de estudio. Desde entonces, se convirtió en una referente del trap y una de las artistas más populares, con fans y curiosos que se interesan por su vida.

Si tomamos como referencia el periodo de tiempo del 1 de marzo de 2024 hasta la actualidad, hay dos más destacados en las búsquedas sobre Cazzu. El primero se da el pasado 23 de mayo y 24 de mayo, cuando ella junto a Christian Nodal anunciaron su separación, y el segundo, se da el 10 de junio, cuando su expareja confirmó que tenía una nueva relación amorosa con Ángela Aguilar.

La variación de búsquedas en Google sobre Cazzu desde marzo de 2024 hasta la actualidad. Foto: Captura de Google Trends

En estas últimas semanas, las búsquedas sobre Cazzu giraron alrededor de su relación con Christian Nodal y su hija, Inti, de la nueva pareja del mexicano, y de las exparejas de la trapera argentina, entre otras consultas.

Lo más buscado en relación con Cazzu desde marzo de 2024 a la actualidad Foto: Captura de Google Trends

¿Qué buscan los argentinos sobre Cazzu en Google?

¿Quién es Ángela Aguilar?

La primera tiene que ver con Ángela Aguilar, la cantante mexicana de 20 años con la que Christian Nodal anunció su relación el 10 de junio. Teniendo en cuenta la reciente separación con Cazzu, la cual fue anunciada el 23 de mayo.

Ángela Aguilar, la nueva novia de Christian Nodal

¿Cazzu y Christian Nodal se separaron?, ¿Cazzu se separó?, y ¿Nodal y Cazzu terminaron?

La segunda búsqueda tiene que ver con la separación de Christian Nodal y Cazzu, la cual en abril empezó con algunos rumores, luego de que el mexicano borrara sus fotos juntos en Instagram. Finalmente, a través de un comunicado en redes sociales, confirmaron que ya no estaban en pareja el 23 de mayo.

Luego de casi dos años de relación y de tener una hija, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación. Foto: Instagram

R.I.P. de Cazzu

En tercer lugar, se encuentra la búsqueda de una de las primeras canciones de Cazzu, “R.I.P.”, lanzada en 2017, en la que habla de una relación que terminó y se asemeja con lo que pasó con Christian Nodal. “Solo me dejaste en el cora un par de agujeros. Que no me hablen del amor, que yo ya no les creo… Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata, Me dijo sos la mejor y tenía 20 gatas, pero te fortalece lo que no te mata”, dijo en la canción.

"R.I.P.", una de las canciones de desamor más populares de Cazzu Foto: Instagram

¿Ángela Aguilar y Cazzu?

Muchos buscaron sobre Ángela Aguilar y Cazzu, teniendo en cuenta que la mexicana era buena amiga de Christian Nodal y mientras estaba esperando a su hija, ella con emoción dijo que sería tía. Además, le solía comentar las fotos a Cazzu de ella sola y cuando estaba con Nodal.

Cazzu conocía a Ángela Aguilar Foto: Twitter

Cazzu estará en el Buenos Aires Trap

Dentro de tantos rumores mediáticos, Cazzu confirmó que estará presente en el Buenos Aires Trap 2024, realizado el 7 y 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad.

Cazzu estará presente en el Buenos Aires Trap 2024 Foto: Instagram

¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2023 y tiene 20 años.

¿Cuántos años tiene Christian Nodal?

Christian Nodal nació el 11 de enero de 1999 y tiene 25 años.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se llevan cinco años de diferencia Foto: HOLA!

J Rei y Cazzu

Cazzu comenzó una relación con J Rei, actual pareja de María Becerra, a mediados de 2021 y estuvieron saliendo un par de meses. Luego del fin del vínculo, la argentina comenzó su vínculo con Nodal.

Cazzu junto a Rei, su expareja, y Neo Pistea Foto: Instagram

Cazzu y Bad Bunny

Otras de las relaciones fugaces más virales fue entre Cazzu y Bad Bunny, quienes protagonizaron un beso en un show durante la presentación de “Loca Remix” en 2018. De todas maneras, la argentina comentó que la relación no avanzó.

¿Cuál es el nombre de la hija de Cazzu?

El 14 de septiembre de 2023 nació Inti Nodal Cazzuchelli, la hija de Cazzu y Christian Nodal.