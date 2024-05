Inti: la increíble historia detrás del nombre de la hija de Cazzu y Christian Nodal

Inti nació el 14 de septiembre de 2023, y desde entonces, Cazzu y Christian Nodal quedaron unidos para siempre. La pareja había comenzado su relación a mediados de 2022 y a pesar de que solo pasaron casi dos años del inicio, anunciaron su separación.

Cazzu junto a Inti en el estudio musical Foto: Instagram

Luego de un año de relación entre Cazzu y Christian nació Inti Nodal Cazzuchelli, y en una entrevista en “Noche de luz”, el mexicano de 25 años reveló la historia detrás de como eligió junto a Cazzu el nombre para la niña.

La historia de cómo Cazzu y Nodal eligieron Inti como nombre de su hija Foto: Instagram

Nodal contó que el mejor viaje que hizo en su vida fue el de visitar el Salar de Uyuni, Bolivia, y explicó: “Este lugar tiene esa cuestión en la que pocas veces en la vida decimos: ‘qué milagro estar existiendo, que perfecta y hermosa es la vida’”. Teniendo en cuenta que el lugar es como un espejo entre cielo y el piso, se unen, no hay edificios y se genera un efecto infinito.

“En ese viaje experimenté muchas emociones, de sentir la gratitud y de entender de que uno no es nada la existencia de la vida y que los problemas que tenemos no son relevantes”, explicó como contexto Nodal.

El Salar de Uyuni es considerado el más grande del mundo por su extensión de doce mil kilómetros cuadrados. (Gentileza: Shutterstock) Foto: lialina

Una noche fueron de excursión Nodal y Cazzu donde las estrellas se proyectaban en el agua y contó que él sintió que estaba en la galaxia. Esa noche, en el hotel, Nodal le pidió a Cazzu de ser novios. Luego, a las 5 de la mañana, fueron a realizarse una excursión a las montañas, ya que era el solsticio de invierno en el cual el día 21 de junio se reciben los primeros rayos de sol.

“Fue el día que le pregunté a Julieta si quería ser mi novia, y para ellos el Dios del Sol se llama Inti y a mí me encantó ese nombre. Recibimos los primeros rayos del sol para todo el año, me pareció mágico”, explicó Nodal y reveló que cuando comenzó el debate por el nombre de la niña, él dio tres opciones: Miel, Cielo e Inti, y Cazzu se quedó con Inti.

El contundente mensaje de Christian Nodal, tras su separación de Cazzu

En los últimos días, en México hubo rumores de que Christian Nodal y Cazzu se habían separado por el robo que vivieron en febrero de 2024 en su casa en Buenos Aires. Por lo cual, el mexicano desmintió en su Instagram: “Mi gente les pido por favor que paren con el odio contra la familia de Julieta (Cazzu), a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”.

“Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, terminó Nodal.