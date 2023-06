Después de enterarse de que su novio le fue infiel, Sofía Jujuy Jiménez se la jugó en las redes con una foto en microbikini

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las modelos más reconocidas dentro de la escena nacional y también tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, esta semana fue noticia ya que se enteró de la infidelidad de su ahora ex pareja, Bautista Bello.

A raíz de la infidelidad, la modelo compartió un triste video en sus redes sociales, donde se la vio en shock y llorando desconsoladamente.

Todo marchaba viento en popa con su ex hasta el pasado miércoles 21 de junio. Pochi de Gossipeame, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo, compartió a través de sus historias una foto que muestra al novio de Jujuy besándose con otra chica en un boliche.

Las fotos en microbikini de Sofía Jujuy Jiménez tras su separación

Sin embargo, luego de su reacción inicial, decidió valorarse y ponerse en primer lugar, y así lo demostró con una serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram en las que se la puede ver con una microbikini desde las playas de Barcelona.

“Qué importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando, qué importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos. Qué flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro”, escribió la modelo en el epígrafe de la publicación.

Sofía “Jujuy” Jiménez

“Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo… mujeres, las abrazo fuerte a ustedes también, que me llenaron de amor y contención. No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Qué fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas”, agregó.