“Salí muy cara”: Marixa Balli reveló un impensado detalle de su relación con Rodrigo.

Cada vez que se conoce algo nuevo detrás de la historia de amor de Marixa Balli y Rodrigo esto siempre capta la atención de los fanáticos de “El Potro”. En esta oportunidad, la exbailarina reveló cómo habría comenzado su relación con el cantante de cuarteto y un particular detalle se llevó toda la atención.

Todo ocurrió durante una entrevistada en “Mandale Fruta” (República Z), programa que conduce Sofía “Jujuy” Jiménez, en el que le preguntaron más detalles sobre su vínculo con “El Potro”.

Marixa Balli y Rodrigo

Marixa no se guardó nada y dejó a todos sin palabras con sus declaraciones en el programa de streaming. Es que su historia de amor surgió cuando ella protagonizó el video “La chica del ascensor”.

“Lo que yo siempre digo, por ejemplo, que él se ve que se enamora cuando me ve en la tele. Y le dice a su grupo, a su equipo, ‘yo quiero a esa chica.’ Yo era la mina del momento”, comenzó Marixa, asegurando que en ese entonces “no estaba en la onda de la movida tropical”.

Según la misma Marixa relató, ella no quería participar del videoclip en un inicio, pero para no quedar mal arregló con su manager de que pedirían mucho dinero para que no pudieran contratarla.

Sin embargo, para sorpresa de la exbailarina, Rodrigo estaba muy interesado y no iba a dejar que la oportunidad se le escapara. Fue así como la panelista se sorprendió: “Aceptaron. Está dispuesto a pagar lo que sea. La discográfica va a pagar una parte y él va a pagar otra”. Pero, ¿Cómo consiguió el dinero Rodrigo para pagarle?

Cómo consiguió Rodrigo el dinero para pagarle a Marixa Balli

Según reveló la misma Balli, Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, sabía que su hijo tenía “un capricho” con ella y para conseguir el dinero y cumplirle su sueño hizo un enorme sacrificio.

“Ella tenía muchas joyas, fue y las empeñó y consigue el dinero restante. Después, cuando me pongo de novia, la conozco en una comida que yo estaba muy nerviosa y me dice: ‘Te voy a contar algo Marisa, yo empeñé joyas para pagar tu video’. Le salí muy cara”, cerró la panelista.