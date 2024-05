Revelan los peligros de cocinar en una lata de dulce de batata

Si bien la idea de cocinar en una lata de dulce de batata puede parecer atractiva por su practicidad y bajo costo, es importante evitar esta práctica por los riesgos que representa para la salud.

Las latas de dulce de batata, al igual que las de otros alimentos enlatados, están recubiertas por un esmalte interior diseñado para proteger el contenido y prolongar su vida útil, pero al calentar la lata a altas temperaturas, el esmalte interior puede desprenderse y contaminar los alimentos.

Así se muestra en un video que recientemente publicó el tiktoker @curiosidadalimentaria y al que tituló “Las costumbres de la abuela” le explica sobre el riesgo de que la preparación se contamine con metales si se usa la lata de dulce de batatas como molde para tortas.

Por su parte, la abuela le explica que años atrás era difícil conseguir un molde, entonces era muy común que se usan eras las latas de dulce de batatas o de membrillo para tal fin. Entonces, el nieto le aclaró que si bien el envase tiene un esmalte para que los metales no pasen a los dulces, el problema es cuando se lo usa para hornear.

“Años atrás no se sabía todo esto, la ciencia va avanzando y la gente grande como yo va a acumulando y como me da lástima tirarla, ahora voy a poner unas plantitas”, le dijo la abuela al cerrar al video. De cualquier manera, el tiktoker explicó que por usarla una o dos veces, no quiere decir que va a tener un síntoma al instante. “Es mejor prevenir que curar”, cierra el video.

¿Qué alternativas existen para cocinar de forma segura?

Para cocinar de manera segura y evitar los riesgos mencionados, se recomienda utilizar utensilios de cocina diseñados para ese fin, como ollas, sartenes, cazuelas y moldes para horno fabricados con materiales aptos para el uso culinario, como acero inoxidable, vidrio o cerámica.