Coti Romero habló sobre su salud mental luego del impacto de Gran Hermano: “Me lastimaba físicamente”

No todo es brillo y sonrisa en la vida de Coti Romero, y la correntina abrió su corazón para contar el difícil momento que atraviesa desde que salió de la casa de Gran Hermano. La joven influencer, que ya está en tratamiento, habló sin pelos en la lengua en Polémica en el Bar y aseguró que se llegó a lastimar físicamente como consecuencia de un cuadro depresivo.

Marcela Tinayre le preguntó a la influencer, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, qué fue lo que la deprimió, y la correntina explicó que no fue una sola cosa, sino que el conjunto de situaciones que vivió luego de salir de la casa más famosa del país. Pero ahora con ayuda terapéutica está pudiendo sobrellevar la exposición.

Al borde de las lágrimas, Coti Romero habló de su depresión y las consecuencias que tuvo

Coti se sinceró por completo, y confesó: “Es algo delicado, tampoco quiero que se preocupen mis padres, pero llegué a pasar por un momento muy difícil. Nunca lo conté, pero me cortaba”. La correntina señala que ahora puede expresarlo porque está bajo tratamiento, pero que en su momento “sentía alivio con esto”.

“Es una enfermedad, no está bueno. Estoy en tratamiento y medicada”, sostuvo y agregó que no lo habló ni siquiera con sus padres, pero que “lo cuento ahora que ya estoy mejor”. La correntina admite que sus papás sabían que estaba mal, pero que nunca les contó que llegó a esto ya que no los quería preocupar: “Ellos están lejos”.

Todo esto comenzó cuando salió de la casa de Gran Hermano, Coti señaló que la fama y las cosas que esta acarrea fueron lo que la llevó a esta compleja y delicada situación. “Estoy sola en la ciudad, yo soy de un pueblito de 7.000 habitantes, y de golpe venir acá, estar sola”, destacó la joven de 21 años, cuando se le consultó por la contención que tenía acá. Al mismo tiempo, remarcó que el tema de amigos, no es algo simple porque “uno no sabe bien en quién confiar”.

“En algún momento llegué a pensar en matarme”, señaló y remarcó que cree importante que se hablen de estos temas porque hay mucha gente que puede estar pasando por estas situaciones. Ante esto, la correntina remarcó: “No es la solución. Cuando uno está así, lo más pequeño parece gigante y no se da cuenta de que la vida en realidad es hermosa y re efímera”.