Cande Molfese y Gastón Sofritti se separaron: los motivos de la ruptura

Cande Molfese y Gastón Soffritti comenzaron su relación en 2022 y desde ese entonces se volvieron inseparables, pasaron por la convivencia y el compromiso. En las redes sociales compartían todos los días parte de su cotidianidad y su amor. Sin embargo, su relación llegó a su fin.

Según anunciaron en LAM, por medio del enigmático anunciaron que la pareja que se comprometió hace más de un año, no llegó a cumplir su objetivo. “Están en pareja desde junio de 2022, en febrero de 2023 se mudaron juntos, se separaron días atrás, se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos en LAM”, contó Ángel de Brito al aire del programa.

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien, fue de común acuerdo. Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, agregó el periodista.

Cande Molfese y Gastón Soffritti terminaron su relación Foto: instagram/candemolfese

“Ella lo viene contando en las notas, tienen 33, 32, estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti. Hicieron streaming juntos, él actúa desde que es niño, ella también, con Tini en Violetta. Ella estuvo en el Cantando, que había estado con Ruggero”, comentó el conductor.

Cómo fue el compromiso de Cande Molfese y Gastón Soffritti

Los actores se comprometieron en medio de un viaje a México y en la fecha de cumpleaños de Cande Molfese. Según contó la actriz al aire del programa de streaming que tenía en su momento, contó: “Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos. Amor, lo conté”.

“Estábamos en México. Era el día de su cumpleaños... Ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México y ya no sabía dónde carajo ir a comer”, agregó el actor al relato.

“¿Saben lo que me dijo? Fuimos a comer, volvimos, llegamos al hotel... Agarra la cajita. Yo no había pensado en casarme. Puso un tema de fondo. Y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas...’ No dijo ‘amor, te querés casar conmigo’. Y le dije ‘sí’. Y llamé a mi mamá”, reveló en su momento Cande Molfese sobre la propuesta de casamiento.