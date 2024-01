Mel Lezcano contó sin filtro por qué se peleó con Cande Molfese: “No le ruego amor a nadie”

Mel Lezcano es cantante, actriz y bailarina, saltó a la fama por ser la vocalista de la banda de cumbia, Agapornis. Además, es influencer y durante los últimos años realizó contenido para las redes sociales con su amiga, Candelaria Molfese, actriz y cantante.

Tanto Mel como Cande sos dos artistas muy activas en redes sociales y generan contenido a diario. Cande posee 8.4 millones de seguidores en Instagram y Mel más de 600.000 seguidores. Ambas solían subir historias, posteos y videos de TikTok juntas.

Pero hace un tiempo el contenido juntas se terminó y los usuarios de las redes comenzaron a cuestionar los motivos. Finalmente una de las dos decidió hablar y contó todo en una historia de Instagram, debido a la cantidad de preguntas sobre el tema que le llegaban.

Mel Lezcano y Cande Molfese. Foto: TikTok

Mel explicó: “voy a contarlo porque no hay nada que ocultar. Sinceramente, no paso nada. Yo no sé que pasó. Simplemente, yo pregunté si estaba todo bien y del otro lado me respondieron que no estaban para tener un vinculo tan intenso como el que teníamos”.

Mel Lezcano.

La cantante en todo momento dio a entender que ella no tomó la decisión y continuó: “había una necesidad de distanciamiento. Básicamente, no quería ser más mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie”.

Al final volvió a recalcar que no paso nada, que se quieren mucho, que es una persona muy importante para ella y concluyó: “en lugar de un amor de verano, fue amor de pandemia”. Debido que en ese momento fue el pico de su amistad y de su relación.

Cuándo comenzó la relación de Cande Molfese y Gastón Soffritti

La relación entre los actores, Cande Molfese y Gastón Soffritti comenzó en junio de 2022, es decir, ya llevan más de un año y medio juntos, se dedican posteos en redes sociales y hace un tiempo se encuentran comprometidos.