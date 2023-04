El antes y el después de Cande Molfese: sus días en “Violetta” hasta su compromiso con Gastón Soffritti

Con el paso de los años, Cande Molfese probó diferentes looks y cambió su estilo de manera constante. Conocida por su papel en “Violetta”, junto a Tini Stoessel, hoy está en tendencias gracias a su paso por Luzu TV, junto a Nico Occhiato, y el lanzamiento de su propia plataforma de streaming con su prometido Gastón Soffritti.

A menos de un año de blanquear su relación, la pareja de actores reveló que se casarán y contaron que la propuesta fue durante sus últimas vacaciones en México. En julio del 2022 confirmaron su noviazgo y por entonces detallaron que se conocieron durante un viaje al sur para una campaña publicitaria.

El antes y el después de Cande Molfese Foto: instagram/Candemolfese

Los comienzos en la televisión de Cande se remontan al 2012, cuando la actriz estrenó Violetta a sus 21 años. La tira juvenil fue un éxito internacional y luego de dos temporadas, presentaciones en vivo a teatro lleno y giras por toda la región, la artista se ganó el corazón de miles de fans.

Por entonces su estilo era más juvenil, ya que debía interpretar a una adolescente en edad escolar. Lucía pelo largo castaño, con extensiones y ondas, luego viró a un tono más colorado.

El antes y el después de Cande Molfese Foto: instagram/Candemolfese

También pasó por el uso del flequillo y llevar su color de pelo morocho, más natural. Es amiga de Melina Lezcano, les gusta salir a bailar juntas y suelen probarse diferentes vestuarios y peinados como semirecogidos o rodetes.

El antes y el después de Cande Molfese Foto: instagram/Candemolfese

Si bien no hay registros que la muestren rubia, sí aparecen imágenes donde se la puede ver con mechones más claros que le dan luminosidad a su cabello. Además, le gusta combinar diferentes prendas como crop tops, minifaltas o pantalones sastreros, siempre con looks casuales y relajados.

El antes y el después de Cande Molfese Foto: instagram/Candemolfese

La propuesta de matrimonio de Gastón Soffritti a Cande Molfese

“Hubo una propuesta. Esto es raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente”, empezó el ex “Patito Feo” en Loft, el canal de streaming que lanzaron juntos.

Y Cande completó: “Fuimos a comer y volvimos, llegamos al hotel. Él agarró la cajita, puso un tema de fondo que nos representa y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...’. Yo llamé a mi mamá, pero no lloré”.