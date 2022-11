Cande Molfese se animó a lucir un mini top con abertura en el pecho y sin corpiño

Cande Molfese se hizo conocida por su papel como “Camila Torres” en la telenovela “Violetta” y por su doble interpretación, “Ada y Eva” en la telenovela Soy Luna, transmitidas por Disney Channel.

El grupo de Antes que nadie, por Luzu TV. Foto: Instagram

Sin embargo, hoy en día forma parte de “antes que nadie”, un éxito de la productora LUZU TV, conducido por Diego Leuco, acompañado de Martín Dardik, más conocido como “Trinche” y Micaela Vazquez. Un espacio donde se habla sin tapujos sobre la vida amorosa y sexual.

Por supuesto que Molfese es una apasionada del arte, es por eso que no se pierde ningún evento multitudinario como el Lollapalooza y este año no fue la excepción. Se mostró en sus redes sociales con un look extraordinario y muy contenta. “Hermoso momento”, expresó.

Las fotos más subidas de tono de Cande Molfese Foto: instagram/candemolfese

Pantalón cargo por encima de la rodilla color negro sumado de un mini top con aberturas en el pecho y sin corpiño. Para completar el look la actriz llevo puesto una camisa oversize cuadrille.

Cande Molfese Foto: instagram

La trágica relación de Cande Molfese con Ruggero

El cantante Ruggero y Molfese compartieron elenco en Violetta y allí fue donde nació el amor hasta hace algunos años, donde decidieron ponerle punto final a su convivencia y amor hace casi 10 años.

Cande Molfese y Gastón Soffritti están de novios Foto: instagram/candemolfese

Tini Stoessel es una de sus íntimas amigas y se sintió en la obligación de decirle que su ex pareja no estaba haciendo las cosas bien. “Date cuenta amiga”, le dijo la actual de Rodrigo De Paul haciendo referencia a los múltiples engaños a la actual de Gaston Soffriti.