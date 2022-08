Ruggero Pasquarelli confesó que le fue infiel a Cande Molfese: “Ella no se lo merecía”

Ruggero Pasquarelli es un cantante ítalo-argentino cuya fama se dio producto de su actuación en la tira adolescente Violetta y su rol protagónico en Soy Luna, ambas de Disney Channel.

A partir de ese momento Ruggero no solo se hizo de una mochila de millones de fans, sino que, además, conoció a quien sería su pareja durante seis años: Cande Molfese.

Ruggero Pasquarelli confesó que le fue infiel a Cande Molfese. Foto: Web

Con Cande se conocieron tiempo atrás en el 2012 durante la grabación de la telenovela protagonizada por Tini Stoessel, quien, según confesó aquella, fue la que la ayuda a abrir los ojos con respecto a su relación con Ruggero.

Ruggero Pasquarelli confesó que le fue infiel a Cande Molfese

Tras dos años de separación, Ruggero Pasquarelli confesó que le fue infiel a Cande Molfese, rumor que giraba sin parar entre los fans de ambos y los portales de espectáculo.

En una entrevista con la cuenta @canti.ok, el actor y cantante ítalo-argentino reveló “La verdad es que no me porté bien, fui infiel y la verdad es que aprendí mucho de esa relación, de haberme portado mal desde ese sentido”, además de aclarar “La pandemia estuvo súper, que hayamos cortado no fue culpa de la pandemia”.

“Ella no se lo merecía, pero la vida, a veces, lleva a lugares que uno no quiere, pero pasó. Me arrepiento. Yo creo que la distancia, estar tanto tiempo lejos, eso no ayudaba para nada. Pero la vida, a veces nos podemos equivocar y me equivoqué y me arrepiento.” expresaba Ruggero, quien se encuentra de novio con la modelo Camila Orsi.

“Ya pasaron dos años, yo ya estoy en otra relación. Si querés de verdad a una persona, no quiero que sufra como sufrió Cande. Fui una mie...” concluía el actor y cantante.