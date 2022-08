Durante el programa de este martes 9 de agosto de Antes que nadie (Luzu TV), en el que participan Diego Leuco, Mica Vázquez, Cande Molfese y Martín “El Trinche” Dardik, la consigna tuvo que ver con algo un poco fuera de lo común a lo que los integrantes suelen hablar. Tocaron el tema del karma y cómo nos afectan para bien o para mal nuestras decisiones.

En la mesa se discutía si las elecciones que hacemos nos impactan tarde o temprano en esta vida o en otras. Para orientar un poco a los oyentes, Cande se encargó de contar una experiencia personal en la que sintió que el karma le llegó por un motivo poco conocido.

Cande Molfese.

La polémica confesión de Cande Molfese

“Voy a contar una historia un poquito persona”, comenzó diciendo la actriz y siguió: “Hace un tiempo tuve un amante seis meses. Después se separó y continuamos nuestro vínculo, pero al principio era mi amante y yo sabía que él tenía una familia e hijos, un montón”.

Cande Molfese. Foto: (Foto: Rent/SoyPrensa)

“Yo estaba muy enamorada y, más allá de eso, para mí fue muy importante en mi vida y me determinó y marcó un montón de cosas. Hasta me cuestioné”, recuerda y agrega: “En ese momento que estaba viviendo eso, sentía que no estaban bien las cosas, más de la historia familiar de la que vengo, donde también pasó”.

Cande Molfese confesó que tuvo un amante seis meses: "Me sentía culpable pero estaba enamorada". Foto: Luzu TV/YouTube

“Realmente me sentía culpable pero estaba enamorada y también sentía que la responsabilidad era más del otro que mía”, confesó Molfese un tanto angustiada”. Luego, contó que el hombre se separa de quien era su pareja “oficial” y que, si bien fue una decisión vinculada a la relación con Cande, la actriz asegura que “no fue su responsabilidad”.

Y, finalmente, para vincularlo con el tema del día, Cande recordó su complicada relación con Ruggero: “En mi último vínculo hubo muchos temas de infidelidad y después me puse a pensar si todo lo que me había pasado con mi ex pareja fue por una cuestión karmática, que yo tenía que pagar esa deuda”.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se conocieron en Violetta y estuvieron 6 años Foto: Web4

“No quiero decir que arruiné una familia, porque cada uno se hace cargo de lo que tiene, pero bueno, fui parte y cómplice de una situación que yo sabía que no estaba bien y después me volvió de esa manera. ¿Fue karma?”, concluye Cande Molfese para darle pie a sus compañeros a que le compartan sus puntos de vista.