Después de seis años en pareja, proyectos y convivencia, Cande Molfese tuvo que tomar la decisión de terminar con quien en ese entonces era su novio por enterarse, o mejor dicho, terminar de confirmar que Ruggero Pasquarelli le era infiel. Y esa ayuda la recibió de su amiga, Tini Stoessel.

Los tres se conocieron en la novela adolescente Violetta. Allí, las argentinas se hicieron íntimas amigas, y esa fue la confianza que le dio a Tini para tomar la decisión de “abrirle los ojos” a su amiga.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se conocieron en Violetta y estuvieron 6 años Foto: Web4

Cande Molfese estuvo en PH, Podemos Hablar (Telefé) y contó que si bien intuía que la relación no estaba bien, la pandemia y la cantante fueron el punta pie inicial para tomar la decisión de terminar la relación.

La charla de Tini Stoessel y Cande Molfese

Cuando Andy Kusnetzoff preguntó sobre una desilusión amorosa, la actriz y conductora contó hizo referencia a su última relación.

Cande Molfese

“Me hizo creer ciertas cosas que pensé que era él y finalmente no. En pandemia me cayeron muchas fichas personales también. Siempre hay rumores y las voces existían. Más allá del hecho puntual, a mí lo que siempre me dio bronca de la situación es que internamente sabía dónde estábamos parados y no me animaba a tomar la decisión”, comenzó relatando la joven influencer.

Cande Molfese y Tini Stoessel ambas se hicieron amigas trabajando en Violetta Foto: Web

Molfese contó que “una amiga muy amiga”, es decir, Tini la sentó y en plena pandemia hablaron. “Amiga, date cuenta”, fue la frase que usó la popular contante. “‘Mirá, Cande, están pasando estas cosas y no se cómo te sentis vos con esto’, me dijo cuando nos sentamos”, relató la joven.

Tras esa charla, ella hizo el click aunque al mismo tiempo confesó que no fue la única que se lo dijo.

Al mismo tiempo, haciendo una reflexión sobre el cantante italiano, reconoció que no lo juzga por lo que hizo y que no le guarda rencor: “Él tenía sus problemas y actuó de la manera que pudo, como pudo. Nunca dudo del amor que tuvimos como pareja”.