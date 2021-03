Cande Molfese tiene incontables proyectos y propuestas pero explica que, si algo aprendió del 2020, es la importancia de “conectarse y vivir el presente”. Hoy ese presente es “Rent”: la actriz protagoniza el famoso musical y está segura que será un antes y después en su carrera.

En esta obra, la energía de las canciones se entrecruza con el drama de un grupo de “jóvenes bohemios” de la Nueva York de los años ’90, donde Cande asumió el desafío de interpretar a Mimi, una adolescente que tiene Sida y es adicta.

El show tendrá una única función vía streaming el 25 de marzo y, luego de eso, la artista e influencer dará un salto hacia “Redes, viví tu experiencia”, la nueva apuesta teatral de José María Muscari.

Pero el trabajo no es todo para Molfese, que tiene otros sueños: abrir un restaurante vegano, terminar su transición al veganismo, correr una maratón, entre otros. Las redes sociales -donde tiene más de cinco millones de seguidores- también ocupan parte de su tiempo y es algo que disfruta.

Además, ahora está viviendo una nueva etapa luego de separarse de Ruggero Pasquearelli, tras ocho años de relación. “Sufrí muchísimo, pero hoy veo los frutos, veo lo entera y lo en paz que estoy”, reflexionó en diálogo con VíaPaís y aseguró que consiguió reencontrarse con ella misma.

- Volvés a los escenarios con Rent. ¿Estás contenta? ¿Ansiosa? Nerviosa?

- Estoy muy feliz, emocionada. Creo que va a ser una bisagra en mi carrera, un antes y un después, porque interpretar a Mimi es uno de los desafíos más grandes de mi carrera. Estoy super agradecida y contenta. Tenemos un equipo tremendo, elenco, director, coreógrafo tremendo... ¡no puede fallar! Va a estar muy bueno.

El elenco de Rent está conformado por: Franco Friguglietti (Roger), Cande Molfese (Mimi), Federico Coates (Mark), Mariel Percossi (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Pato Witis (Tom Collins), Manu Victoria (Angel), Pato Arellano (Benny). (Foto: Rent/SoyPrensa)

- Mimi es un personaje clave de Rent. Para los que no conocen la obra, contame cómo es ella y cómo fue este desafío de interpretarla.

- El desafío fue enorme, me tuve que preparar muchísimo porque Mimi está muy alejada de lo que es mi realidad y mis comodidades. Tuve que salir de todo eso para entenderla y por suerte tuve un equipo que me ayudó muchísimo. Mimi es una chica un poco desahuciada, abandonada, que es adicta, que tiene Sida, que transita todo eso a sus 19 años. Es un personaje con muchos matices y eso está bueno para interpretar. También tiene su momento de enamoramiento con Roger, esa conexión y esa sensación de que por fin no está más sola y que tiene a alguien que la puede acompañar en su camino. Creo que es el personaje que todas en algún momento soñamos hacer y me tocó a mí.

- Es una única función y es por streaming. ¿Sentís más presión por el hecho de que sea una única vez? ¿Hay posibilidad de que repitan la obra?

- Obvio, es como una bala que va hacia todo y se siente esa presión, pero yo trato de decir que va a ser como la película de “Rent Argentina”, porque está Carlos Mentasti atrás de esto, que es un genio del cine argentino. Va a ser un streaming hecho a todo lo que da. Y yo tengo fe, porque la fe es lo último que se pierde, y las ganas que tenemos todos en el equipo, de que esto se haga presencialmente. Sería tremendo, pero ahora hay que focalizarse en el streaming.

Cande Molfese interpretando a "Mimi" en Rent. (Foto: Rent/SoyPrensa)

- Estás focalizada en Rent... Pero hace poco nos enteramos que también estás con “Redes, viví tu experiencia”, la obra de José María Muscari. ¿Estás entusiasmada?

- Obvio, ya empezamos a ensayar y me pasa que esta semana es importante para Rent y quiero poner todo el foco ahí, y después pasar a lo nuevo. Esto es lo que tiene el trabajo del actor, que va cambiando todo el tiempo. Gente nueva, nuevos equipos, desafíos, papeles… Estoy entusiasmada, siempre había querido trabajar con José. Así que es un sueño para mí que me haya convocado porque lo admiro mucho como director y como una persona con una cabeza que todo lo que toca lo hace fuerte.

- Por lo que me contás vivís entre ensayo y ensayo, trabajo y trabajo. ¿Cuándo tenés tiempo de hacer y subir tantos videos y contenido para tu Instagram?

- Muestro mi vida diaria… Me acompaña la gente en lo que estoy haciendo en el momento. Pero también son épocas: febrero fue intenso, o esta semana que se me juntan dos laburos. Pero lo lindo de nuestro trabajo es que un día estás a full y otro estás más tranqui, y vas manejando tus tiempos. Las redes son parte de mí. Como muestro tanto mi cotidianidad, no me jode, siento que tengo el tiempo para hacerlo porque simplemente muestro lo que estoy haciendo… Y me encanta, disfruto mucho de subir cosas.

Cande Molfese tiene 5.5 millones de seguidores en Instagram.

- En tus redes a veces te mostrás con mucha producción, súper lookeada, pero también te mostrás sin maquillaje, al natural. No es algo que hagan todas las influencers. ¿Es algo que hacés para transmitir un mensaje?

- Se terminó transformando en un mensaje pero es algo que me sale súper natural y genuino, no lo fuerzo. Yo trato siempre de mostrarme tal cual soy, si un día tengo ganas de montarme todo lo hago, y si un día tengo ganas de estar con ojeras y sin maquillarme también. No hay que alejarnos de la persona que está del otro lado. A veces pinta estar en pijama y sin maquillaje y a veces re montada. Trato de ser yo, realmente.

- En el último año tuviste muchos cambios, entre ellos volver a vivir sola, estar soltera… ¿Cómo te trata esta nueva etapa de tu vida?

- Estoy feliz. Me siento en un re buen momento. Me reencontré conmigo misma, con mis amigas del colegio, me fui de viaje con ellas. Hacía muchos años estaba en pareja y había cosas que necesitaba conectar conmigo, y no podía hacerlo en pareja. Pude tomar una decisión que me llevó mucho tiempo, fue un proceso muy largo y difícil, porque cuando uno está en pareja tantos años y convive es complicado. Si bien sufrí muchísimo, hoy veo los frutos, veo lo entera y lo en paz que estoy. Estoy agradecida de haberme animado, porque a veces uno por ese miedo a estar solo se queda en ciertos lugares. Y cuando uno puede concretar eso que siente que le está pasando sentís una liberación muy grande.

Cande Molfese durante los ensayos de Rent. (Foto: Rent/SoyPrensa)

- En esta nueva etapa, ¿te ves haciendo algo distinto? Porque desde los 20 años que estás con la actuación, cuando arrancaste con Violetta. ¿Qué otros sueños o proyectos tenés para este año?

- Después de lo que nos pasó el año pasado traté de sacarle un poco el foco a lo que viene, lo que va a pasar o lo que será. Lo digo como lema de vida, no solamente en la carrera. Yo digo que no soy solo el trabajo. Da la casualidad que hago lo que amo y por suerte el trabajo no me falta. Pero también hay un montón de cosas que me interesan hacer. Sueño con abrir un restaurante vegano, con terminar mi transición al veganismo, sueño con correr una maratón. Pero trato de realmente conectarme y vivir el presente. Hoy es Rent, después viene Redes, y así, pasito a pasito y sin pensar demasiado.