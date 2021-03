Para nadie es un secreto que la pandemia de coronavirus llegó para cambiar la vida de todos, especialmente a los artistas y profesionales encargados de eventos multitudinarios, como fue el caso del meca de los espectáculos, Broadway, en Nueva York.

Los teatros cerraron hace un año, exactamente el 12 de marzo de 2020, desde entonces, la Avenida más larga de Nueva York permanece en silencio y las puertas de cada teatro del mítico lugar están cerradas y con las luces apagadas. Sin embargo, la vacuna llegó como una solución, que aunque es lenta, es la más segura. Por esa razón, el equipo de Vía País habló con Valentina Berger, una reconocida productora teatral argentina que trabaja en Brodway hace 12 años, quien no solo nos contó sobre su vida y su programa de formación para artistas sino que nos anticipo un poco sobre cómo podría ser el regreso a los escenarios y qué cambios dejaría la pandemia.

- Trabajas en Nueva York desde hace varios años. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a Broadway y cumplir ese sueño que muchos tienen?

- Mirando para atrás pienso ‘qué suerte que tuve’. La verdad creo que no era tan consciente de todo lo que me estaba pasando, estaba como cualquier estudiante en Estados Unidos yendo a la facultad y después haciendo pasantías. Justo di con dos empresas muy importantes de Broadway, así que cuando me recibí ya tenía cuatro años de experiencia trabajando y por suerte hubo muchas ofertas de trabajo y me puede quedar. Me siento contenta, la verdad que fue un sueño cumplido.

- Es fácil ver la obra y asombrarse por todo lo que ocurre en el escenario pero ¿Cómo es el detrás de escena o todo lo que ocurre antes de la obra que la gente no suele conocer?

- Uno como actor entra en el proceso de una obra de teatro cuando ya está todo decidido, está armada la marca y está armada la historia. A mí lo que me gusta es toda la parte de gestión de todo el proyecto, desde que es una idea hasta que se escribe, se gestiona, se desarrolla y llega a Broadway. Además de todo lo que pasa después de la obra, ya que muchas veces se va de gira por Estados Unidos o inclusive internacionalmente.

Valentina se dedica a ser productora teatral en Broadway. Foto: Andrew Ivanchenko

- Lideras un programa de formación para artistas llamado “Go Broadway”. ¿Podrías explicar un poco cómo nació la idea y de qué trata ?

- Estudié en Estados Unidos y me encantó. Me encantó la formación que tuve acá y quería que más artistas latinoamericanos pudieran venir y tener una experiencia parecida. Pero muchas veces estudiar acá son cuatro años y es difícil no solamente por lo económico sino por el tiempo bastante largo. Entonces quise armar algo corto e intensivo, con todos los mejores maestros que yo había tenido a través de los años y así cree Go Broadway.

- Pero con la pandemia también se desarrolló a través del programa una forma de hacer castings ¿verdad?

- Tenemos que seguir adaptándonos y lo que tiene lindo Go Broadway es que seguimos a los artistas en cada proceso del camino, los formamos y tenemos también una productora que produce espectáculos y que muchas veces suma a los artistas que pasan por el programa. También nos asociamos con Backstage, que es la plataforma con más castings y audiciones en el mundo, para que los artistas latinoamericanos puedan trabajar también en Broadway.

La meca del teatro cerró el 12 de marzo de 2020. Gentileza: New York Times

- Luego de que Broadway cerró ¿qué pasó con los artistas y toda la gente que trabaja en el espectáculo? ¿Pudieron reinventarse?

- Cerró y cerró, la verdad que esa es la respuesta. Afectó a toda la industria, muchos han tenido que irse de Nueva York porque es una ciudad muy cara para sostenerse sin estar trabajando. Otros los que hicieron fue cambiar de rubro, muchos actores están vendiendo propiedades, dando clases o haciendo otras cosas diferentes. Creo que lo más triste es que se perdieron tantos empleos.

- Acá en Argentina varios teatros y actores decidieron realizar presentaciones por Streaming. ¿En Broadway se dio esa posibilidad de reinventarse o era más complejo hacerlo?

- Hay compañías de teatro alrededor de Estados Unidos que han hecho streaming, pero directamente Broadway cerró. Lo que sí hubo fue que un par de obras, como “Hamilton”, se vendieron a plataformas de streaming como Disney Plus, ya que estaba muy bien filmada y estaba preparada para eso. Pero la verdad que mucho streaming no hubo, no todos tenían grabadas sus obras para poder venderlas y por medidas gubernamentales no se podía entrar a los teatros a hacer las obras y filmarlas.

Berger piensa que es posible que exista un cambio cuando los teatros vuelvan a abrir sus puertas. Foto: Andrew Ivanchenko

- Con la vacunación y los protocolos ¿ves cerca el momento de volver a abrir?

- Yo ya estoy vacunada y veo que a mi alrededor muchos ya lo están. Dicen que para principios de mayo ya va a estar toda la población de Nueva York vacunada. Creo que las obras igual van a esperar un poco más por el tema del turismo, todavía no vemos muchos turistas en la calle y dependemos 70% de las personas que vienen a Nueva York a ver las obras. Lo que pienso que va a pasar es que van a volver una o dos de los espectáculos más grandes y los otros van a esperar a que reactive un poco todo.

- ¿Crees que con todo lo que ha pasado, a futuro, luego de que se abran los teatros, todo regresará a su normalidad o va a mutar Broadway de alguna manera?

- Creo que primero va a cambiar la gente, muchos se han ido y no sé quienes van a poder volver. Broadway es una industria muy cerrada, entonces también está bueno que entre gente nueva en todos los niveles. Espero que esto signifique que llegarán obras nuevas, nuevas formas de hacer las cosas y creó que la tecnología va a cobrar un rol muy importante, como ya lo ha demostrado. Espero ver cómo las obras se adaptan a las nuevas tecnologías que existen.