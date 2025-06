Cande Molfese habló sin filtros sobre cómo conoció a su novio y descolocó a todos: “Lo acosé”

Cande Molfese volvió a apostar al amor y, en esta ocasión, decidió dejar atrás el hermetismo para mostrar abiertamente su nueva relación. La actriz sorprendió al confirmar su romance durante una escapada romántica a Brasil, donde compartió imágenes que no dejaron dudas: hay alguien importante en su vida. Lejos de mantener el misterio, eligió hacerlo público y poner fin a los rumores que habían ganado fuerza en las últimas semanas.

Cande Molfese y su novio Joaco de vacaciones en Río de Janeiro (Instagram de Cande Molfese)

A pocos días de haber compartido imágenes de su escapada romántica —que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores—, Cande visitó el estudio de Resumido (Luzu), el programa conducido por Chino Leunis. Durante su paso por el ciclo, no solo confirmó su nuevo romance, sino que también contó cómo fue el primer encuentro con su actual pareja, revelando detalles hasta ahora desconocidos de esta reciente historia de amor.

Así conoció Cande Molfese a su nuevo novio

En medio de una charla relajada, la actriz confesó: “Soy Lilita. Estoy hace seis meses”, reflejando que está viviendo a pleno la etapa inicial del enamoramiento, donde incluso los gestos más simples se vuelven encantadores. Cande no dudó en compartir cómo comenzó todo y contó con lujo de detalles: “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

La actriz no tardó en revelar el nombre de su nuevo amor: Joaquín. Entre risas, relató cómo, apenas lo vio, trató de averiguar si estaba en pareja. “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”.

Lejos de quedarse quieta, admitió que tomó la iniciativa: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Fue durante una fiesta donde finalmente se animó a dar el paso y expresar lo que sentía. “Así que yo lo acosé en una fiesta”, dijo sin filtros.

Con total honestidad, Cande resumió su manera de vivir y amar con una frase que refleja su actitud ante la vida: “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”.

Cande Molfese y su novio Joaco de vacaciones en Río de Janeiro (Instagram de Cande Molfese)

El sorpresivo blanqueo en redes y la divertida anécdota que compartió en el programa de Chino Leunis terminaron de confirmar oficialmente la relación. Sin embargo, unos días antes, Cande Molfese ya había dejado entrever que estaba en pareja. Fue durante su visita a Perros de la Calle, el ciclo radial conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play, donde el tema salió a la luz en medio de un juego relacionado con el reconocimiento público de los vínculos amorosos, inspirado en un gesto entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito. Allí, sin dar nombres, ya había dejado pistas que despertaron la curiosidad de los oyentes.

Cuando Andy lanzó la pregunta: “¿Querés reconocer a tu pareja?”, Cande no pudo contener la sonrisa. Ante la mirada cómplice de sus compañeros, terminó confesando sin rodeos: “¡Estoy de novia!”. La revelación tomó a todos por sorpresa y no faltaron las bromas y comentarios del equipo, que reaccionó con entusiasmo: “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”, le dijeron entre risas, recordando que, no mucho tiempo atrás, incluso había hecho una columna dedicada a la soltería elegida.