El tremendo error de Cande Molfese al hablar de Whitney Houston que causó repudio en las redes: “Ignorante”

Cande Molfese quedó en el ojo de la tormenta después de cometer un insólito error al aire en Perros de la Calle, el programa radial de Urbana Play. Todo ocurrió mientras hablaban sobre El guardaespaldas, la icónica película de 1992 protagonizada por Whitney Houston. Lo que parecía una simple recomendación cinéfila terminó volviéndose viral, pero por las razones equivocadas.

Durante el programa, la actriz y creadora de contenido compartió su entusiasmo por la película, pero sorprendió a todos con su análisis: “Chicos, me quedé impresionada con lo bien que la actriz hace el playback, porque ella canta las canciones de Whitney, hace hasta los vibratos...”, comentó Molfese. La frase generó un silencio incómodo y, en segundos, sus compañeros reaccionaron.

El clip que se viralizó de Cande Molfese.

Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, no pudo ocultar su incredulidad. “¿Me estás jodiendo? Decime que esto no está pasando”, exclamó. Sofi Martínez, otra de las voces del programa, directamente amagó con levantarse y abandonar el estudio: “Nos vamos, nos vamos”, dijo entre risas nerviosas.

Por qué el error de Cande Molfese generó tanto revuelo

Cande Molfese saltó a la fama en 2012 con Violetta, la exitosa serie de Disney Channel. Desde entonces, se convirtió en influencer, actriz, conductora y cantante, con una comunidad fiel en redes sociales. También es recordada por su relación con el actor Gastón Soffritti y su participación en programas como Bake Off Famosos.

Sin embargo, el furcio sobre Whitney Houston no pasó desapercibido. “¡Yo pensé que era una actriz!”, insistió entre risas, cuando sus compañeros le explicaron que la que actuaba y cantaba en la película no era otra que la mismísima Whitney.

La cantante, ícono absoluto de la música pop y soul, no solo protagonizó El guardaespaldas, sino que además interpretó el tema “I Will Always Love You”, uno de los más emblemáticos de su carrera.

En cuanto el clip se viralizó, la repercusión fue inmediata. Si bien algunos usuarios tomaron el momento con humor, otros no tuvieron piedad. “No tiene cultura del entretenimiento, ¡es algo básico!”, “En algún momento le tiene que dar vergüenza ser tan hueca” y “¿Por qué lleva temas a la mesa sin verificar previamente?”, fueron algunas de las frases más repetidas en X.