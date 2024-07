Javier Milei criticó a Andy Kusnetzoff, Sofí Martínez, Matías Martín y María O’Donnell: las contundentes respuestas

Javier Milei es el actual presidente de la Nación Argentina, tras su asunción el pasado diciembre de 2023. Durante los primeros meses de su dirigencia política tuvo varios intercambios contra personalidades de la farándula y el periodismo argentino.

Javier Milei criticó a cuatro periodistas. (Foto: captura TN)

En esta oportunidad, Javier Milei, a través de su cuenta de X se refirió a cuatro periodistas: Andy Kusnetzoff, Sofí Martínez, Matías Martín y María O’Donnell, los cuales son partes del equipo de la Radio Urbana Play que fue a cubrir la Copa América 2024 en Estados Unidos.

“Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena”, decía el tweet que Milei reposteó junto a la foto de los cuatro periodistas, y agregó: “Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo…”.

Andy Kusnetzoff, Sofí Martínez, Matías Martín y María O’Donnell fueron criticados por Javier Milei

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, hizo eco de la crítica y señaló con ironía: “Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel”. También lo hizo la actriz, Malena Pichot, que señaló: “El payaso se va a recibir premios inventados con la nuestra y ataca a periodistas que fueron a cubrir un evento deportivo para sus empresas privadas. Realmente no hay por donde entrarle a ese ser del averno que nos gobierna. Es todo estupidez compleja”.

Marcos Galperin sobre la cobertura de los cuatro periodistas en la Copa América Foto: Captura de X

Malena Pichot contra los dichos de Javier Milei sobre los 4 periodistas Foto: Captura de X

La respuesta de Andy Kusnetzoff, tras la crítica de Javier Milei

Frente al posteo de Javier Milei, Andy Kusnetzoff decidió dar una respuesta en el vivo de Urbana Play y detalló: “Para mí no es gracioso porque no está bueno que él lo haga con una intención de ponerte en contra de la gente de como que hay algo raro”, y señaló: “Lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos y relajados. No sé cuál es la crítica”.

La respuesta de María O’Donnell, tras la crítica de Javier Milei

María O’Donnell, al aire de Urbana Play, también hizo mención del posteo de Javier Milei y respondió: “En Estados Unidos se llama character assassination, es decir, busco destruir tu reputación para que no seas un interlocutor válido o una persona que crítica de una manera honesta intelectualmente hablando”.

Frente a la explicación, detalló que ese es el mecanismo que realiza Milei y que no hay que tomarlo personal. De todas maneras, agregó: “Lo que buscan es que se vuelva personal y desacreditarte como persona, como un escrache. Quizás es el costo de mantenerse críticos”.

La respuesta de María O’Donnell, tras la crítica de Javier Milei

“La idea del escrache es que detrás había impunidad de un crimen. En este caso, no hay ningún crimen detrás, hay un trabajo público y notorio. Es una manera de ir contra la persona sin discutir los temas reales”, finalizó.