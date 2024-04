El emotivo reencuentro público de Matías Martin y Nancy Duplaá luego de 23 años

El estudio radial de Todo Pasa por Urbana Play funcionó como living para reencuentro familiar. El conductor del ciclo, Matías Martin, recibió como invitados a Nancy Duplaá, su ex pareja y madre de su hijo Luca, quien también dijo presente.

Desde que Duplaá y Martin se separaron en 2001, pocas veces se mostraron en público. Incluso corría el rumor de que no se llevaban bien. Sin embargo, el encuentro sirvió para derribar prejuicios y ver, en vivo y en directo, lo bien que se llevan y cuánto se respetan.

Matías Martin, Luca y Nancy Duplaá. Foto: instagram

Matías comentó las sensaciones que le quedaron después del programa a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 185.000 seguidores. Junto a una foto en la que está abrazado y sonriente junto a Nancy y Luca, escribió: “Lo que pasó hoy al aire me llenó el corazón. El orgullo de tener conmigo a ese pibe tan lleno de luz y cerebro. La madre que le tocó. Mirarnos a los ojos y saber que no nos debemos nada. Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros. Se siente y creo que se nota. Gracias por esto @duplaa_nancyok @justlucam”.

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin que ya cumplió 22 años

En su mensaje, Matías Martin también agradeció a sus compañeros de radio y les recordó que además de ser parte de su equipo de trabajo son su familia.

El reencuentro público de Nancy Duplaá y Matías Martin

Sobre cómo se preprodujo el encuentro en vivo, Matías confesó: “Desde que me lo propusieron y me lo dijeron, pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele y demás...’. Pero hoy me levanté y dije: ‘Mmm, ¿para qué?’”. “¿Pa’ qué le vamo’ a da’ de comer?”, bromeó Nancy sobre las repercusiones que el reecuentro tendría en la prensa.

Finalmente, la actriz cerró: “Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea”.