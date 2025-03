Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, ha decidido seguir los pasos de sus padres y comenzar una carrera en el ambiente artístico. Desde hace ya varios meses se ha mostrado frente a cámara en diferentes oportunidades y apuesta por proyectos laborales relacionados al mundo del entretenimiento.

Sin embargo, no todo es color de rosas para Luca. En una entrevista con Teleshow, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin habló sobre toda la exposición que ha tenido a lo largo de su vida, debido a sus padres famosos.

“Siempre fui un pendejo medio interesado en el ojo público, en lo que está pasando, por así decirlo, así que te enterás por un lado u otro las opiniones de tus viejos antes de escucharlas uno a uno”, expresó el joven.

Luca, el hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Gentileza Instagram.

“A veces lees en un diario una cosa, escuchás en una nota otra, seguramente le va a pasar a mis viejos ahora conmigo, que escuchan que digo algo y ‘no sabía eso’. Pero nunca me agarró el ‘no puedo creer, todo este tiempo es que estabas politizado, estabas politizada’; no, siempre lo supe, en casa te comparten sus ideologías como vos compartís las tuyas”, indicó.

La dura confesión de Luca sobre su enfermedad

En esa charla íntima, Luca habló de la dinámica familiar: “Nací con mis viejos separados. La estructura familiar no es precisamente lo mío, no porque no quiera tenerlo sino porque no es lo que yo viví. Yo tuve dos familias toda mi vida. Nací en una casa, estuve un año, después mis viejos se separaron y entendés que vas de casa en casa y en ningún momento, me parece, en la mente de un nene de 2, 3, 4 o 5 años hay esa duda de ‘la estructura familiar ¿qué pensará la Iglesia?’”.

Pero luego, reveló un fuerte problema vinculado a la salud mental: “Hay alguien que dijo que la depresión es ira invertida hacia adentro, una ira que queremos expresar al mundo pero que dirigimos hacia nuestro interior. Tengo ansiedad no medicada, dislexia y otros problemas más limitados. Mi recomendación, aunque no tengo la solución definitiva para la depresión, es no permitir que la depresión nos controle. Es importante darle entidad a las voces internas que nos dicen que somos suficientes, que podemos lograr lo que nos propongamos”, sostuvo el hijo de Nancy Dupláa.

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín se sumó a “Sex”, la obra de José María Muscari

Luca Martín sigue el legado de sus padres en el mundo artístico. En esta oportunidad, además de sus apariciones en programas de televisión y redes sociales, también se sumó a “Sex”, la reconocida obra de José María Muscari.

“Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y otra vez con amigos en momentos claves de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”, comentó Luca, y agregó: “Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual, que es un poco lo que siento yo”.