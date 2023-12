Se conoció el verdadero motivo de la separación de Matías Martin y Natalia Graciano tras 20 años juntos

Matías Martin y la modelo Natalia Graciano estuvieron más de 20 años juntos, y tienen dos hijos en común: Mía de 17 años, y Alejo de 15 años. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que el matrimonio se había separado. Finalmente, se conocieron los motivos.

El lunes fue Ángel de Brito quien confirmó en LAM la ruptura de la pareja, luego de que uno de los protagonistas hablara con el periodista. “Se separaron hace un mes y ahora ya están dispuestos a contarlo, al menos él que es con quien hablé”, señaló el conductor en su programa.

Luego leyó el mensaje de WhatsApp que mantuvo con Matías Martin: “Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar, siempre es mejor chequear”.

Por otro lado, fue Yanina Latorre quien dio más detalles de la separación del conductor de radio y la exmodelo. “Tengo entendido que no hay terceros en discordia, hay un desgaste muy profundo, mucha diferencia ideológica. Eso los llevó a un desgaste, a discusiones”, comentó la panelista.

Matías Martin y Natalia Graciano con sus dos hijos Foto: gentileza

Así fue la historia de amor de Matías Martin y Natalia Graciano

El año pasado, Matías Martin estuvo de invitado en el programa PH, Podemos Hablar y ahí contó cómo fue su historia con la modelo. Cuando conoció a Natalia, él venía de una separación “ruidosa” con Nancy Dupláa con quien tiene un hijo.

El conductor de radio relató: “Yo tenía un hijo, venía de una separación un tanto ruidosa, fundé una productora, quería hacer un programa, y nos faltaba una mujer. Convoqué a dos o tres candidatas que creía que nos podían servir y una era Natalia Graciano: una modelo que me encantaba, para serte sincero”.

“La convoqué a una reunión en mi casa, yo estaba con mi productor, le dijimos que nos cuente y ella nos dice: ‘No, cuenten ustedes’. Bueno, somos los mejores del mundo, todo impresionante...”, contó.

Luego dio detalles del momento en que estuvo cara a cara con la modelo: “A ella se le llenan los ojos de lágrimas, se le desgarró la garganta, y cuenta su historia de vida: ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento. No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes. Eso llevó a que la llame para eso, para acompañarla”.

Por último, añadió: “La primera vez que nos vimos hablamos 8 horas seguidas y eso se transformó en una historia de amor que fue creciendo, tenemos dos hijos y cumplimos 20 años juntos”.