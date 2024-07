Cristina Kirchner contra Javier Milei: “El programa del Gobierno además de trucho es insostenible”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en público este domingo en una entrevista en streaming para el canal de Gelatina, en el marco del 50° aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón. En la misma fue entrevistada por el influencer político y militante Pedro Rosemblat.

Cristina Kirchner con Pedro Rosemblat

Es la primera aparición de Fernández de Kirchner tras la sanción de la Ley Bases y a pocos días de la declaración de Fernando Sabag Montiel, en el marco del juicio por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

Cristina Kirchner entrevistada por Pedro Rosemblat en Gelatina

La entrevista arrancó recordando el momento en que murió Juan Domingo Perón, 1 de julio de 1974, y dónde estaba Cristina Kirchner en ese instante. “Estupefacción, shock. Fue un fin de ciclo de la historia muy fuerte”, agregó la exmandataria.

“Perón muere en una Argentina con muchas dificultades en 1974 pero que conservaba los principios que él había dejado como sello en el país”, agregó.

Cristina Kirchner en una entrevista con Pedro Rosemblat Foto: captura vi

Tampoco dejó de lado un momento para llevar a cabo una crítica hacia el presidente Javier Milei: “Creo que el presidente ahora ve que no es solo una cuestión solo del déficit, le están faltando dólares. Estamos a julio y no pasa nada”, dijo Cristina.

Buena parte de la entrevista discurrió entre las anécdotas sobre el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y lo que significó para la historia argentina y su influencia en el peronismo.

Al comienzo de la charla, CFK le hizo una broma a Rosemblat respecto de su situación de pareja, ya que el influencer está de novio con Lali Espósito. “A vos te va mejor que a mí, por el amor digo”, comentó Cristina Kirchner.

“Isabel para Perón era la que lo acompañó en el exilio, pero no estaba capacitada para estar en el lugar, en la fórmula en la que la pusieron”, dijo sobre Isabelita. “Estuvo seis años presa y se la bancó. Una mujer sola que había perdido a su marido. Pero no estaba con capacidad para ocupar el lugar que ocupaba”, agregó.

“Los peronistas debemos pasar a una instancia superior, me parece”, dijo en un fragmento de la entrevista refiriéndose a la situación actual en su partido.

“Es una reflexión, no quiero pelearme con nadie”, dijo después en tono de broma.

Cristina y la falta de preparación de la militancia joven peronista

Al hablar de la militancia joven del peronismo, Cristina señaló que no está bien “formada”. “Yo no tenía esto (le mostró una tablet), tenía libros. Mi generación era la del mayo francés, de las luchas contra Vietnam, el movimiento hippie, la revolución cubana. Era un proceso de revolución de cambio en el mundo”, agregó.

Cristina Kirchner en una entrevista con Pedro Rosemblat. (Gentileza)

“Estábamos preparados para cuestionar todo en el mundo y ahora, alguien dice una pelotudez en TikTok y la gente se lo cree. Todo dura poco, todo es muy rápido. Creo que a la militancia y la educación en general no han podido captar cómo resolver con los nuevos instrumentos lograr tener la atención del estudiante”, dijo.

“Después del 1 de julio de 1974 pasó una tragedia, con discusiones no saldadas. Esa generación equivocada pagó la equivocación con su propio cuerpo, no con el de los demás, con el del pueblo. Se equivocaron con su propia sangre, con sus propios hijos. Más allá de las diferencias, tengo mucho respeto a esa generación. No hubo otra con ese grado de compromiso, de ser casi mártires”, sostuvo CFK.

Cristina y sus críticas al gobierno de Javier Milei

“Encima todos estos cambios nos agarran con un presidente con un mundo atado a algo que no existe. Lo que más me preocupa es cómo se para la Argentina con este gobierno frente a un mundo que viene cambiado mal. La globalización cedió a los nacionalismos”, dijo.

“El Gobierno tiene el problema de que no tiene dólares, de quedarse sin dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. Agárrate Catalina con los vencimientos que se vienen en 2026. Nos proponen un país con cosas que no existen”, señaló.

“Aprobaron una Ley Bases y el problema que tienen es que no tienen dólares”, agregó. “Encima con un déficit cero que es trucho”, dijo.

“El programa del Gobierno además de trucho es insostenible. La única manera de hacer esto era una dolarización. Creo que cuando incorpora a Toto Caputo era con ese objetivo”, señaló. “¿A Caputo lo embromaron o Caputo embromó al Gobierno?”, le preguntó Rosemblat. “Para el caso, es lo mismo”, respondió Cristina.

“Debemos 400 mil millones de dólares y proponemos un modelo extractivista para las inversiones en la cual no me queda un dólar. Cómo concilio esto”, dijo.

“Debemos hacer un replanteo de la deuda, no para dejar de pagarla sino para hacerlo de otra manera que no sea este modelo”, consignó. “De todos los que estamos acá los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros (por Néstor y ella cuando fueron presidentes), el resto trajo deuda”, remarcó.

“Mirá lo que está haciendo el Gobierno ahora, pidiendo 10 mil millones de pesos al Fondo. Porque no hay dólares. Porque además de esto tenemos una economía bimonetaria y eso es un problema histórico que arrastramos. Tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares”, agregó.

“Qué hacemos con la moneda. Cómo hacemos para pagar y seguir creciendo, ese es el problema a resolver por este Gobierno. Esto es lo que hay que discutir”, señaló Cristina.

Cristina sobre el rol de las Fuerzas Armadas

Sobre las Fuerzas Armadas en Argentina dijo: “Vamos a necesitar fuerzas armadas equipadas, que no les tiren cal a sus soldados (por lo sucedido en Córdoba y que reveló La Voz), que lean correctamente la historia. Nadie es inocente. Algunos tuvieron que ver con lo peor, algunos más que otros”.

“En un mundo de nacionalismos, esto es absolutamente necesario. Donde se habla del litio, del agua. Hay que estar preparado para ese mundo que viene”, agregó.

Cristina sobre Perón y los peronistas actuales

“Los ideales de Perón no quedaron viejos. Viejos quedaron algunos peronistas”, dijo entre risas con Rosemblat.

“No puede ser que el peronismo discuta solo. Debe discutir con alguien más”, señaló.