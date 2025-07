Dolor por la muerte de una querida actriz de División Palermo

La serie División Palermo dirigida por Santiago Korovsky es un éxito absoluto en la plataforma en Netflix. Allí cada uno de los actores que interpretan a los personajes de esta querida serie se han ganado un lugar en el corazón del público. La historia de Nilda Sindaco, la actriz que interpretó a Betty, la recepcionista de División Palermo, sorprendió todos los fans.

División Palermo 2, un regreso incluso más divertido (Netflix).

División Palermo 2 está dedicada a la memoria de Nilda Sindaco. La actriz murió luego de finalizar el rodaje de la segunda temporada. Tuvo una vida muy difícil y tenía un vínculo muy cercano con Santiago Korovsky.

Vuelve División Palermo a Netflix: cuándo se estrena la segunda temporada

En una entrevista, el director y actor principal de División Palermo habló sobre su relación con “Betty” y muy emocionado recordó la amistad que tenían: “Era una amiga mía, que estaba internada en un neurosiquiátrico. Hice un documental sobre ella y después siempre me decía: Llamame para actuar en algo. Tuvo que hacer castings. Le escribí un personaje para ella, que era la secretaria que fumaba todo el día”

La historia de “Betty” uno de los personajes más queridos de División Palermo

“Entre la primera y la segunda temporada, me llamaba y me preguntaba: ¿Santi actúa más mi personaje? Actúa parecido, le respondía. No entendés nada. La gente dice que soy el mejor personaje, me decía ella” recordó Santiago Korovsky entre risas en una entrevista.

La actriz murió dejando un gran vacío en en sus seres queridos.

Nilda Sindaco, actriz de "División Palermo". (Captura)

El director de División Palermo contó que en las últimas participaciones la actriz ya no se encontraba bien de salud: “Hubo algunas escenas que estaba mal de salud y la tuvimos que reemplazar a último momento. De hecho, en la última que filmó, decía: me voy a la mierda gente, chau. Y a la semana falleció. Fue raro editarla y tener que verla ahí”