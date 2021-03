Las emociones son algo que lleva a flor de piel; y su inspiración fluye en la misma sintonía. Es por eso que sin la necesidad de una exigencia, los recuerdos y sentimientos disparan las letras de sus canciones. “El modo es amar”, escribió el artista Benjamín Amadeo (36) hace cuatro años. Y hasta el día de hoy, a pocos meses de lanzar su segundo disco, ese es su punto de partida al momento de hacer música.

El 2020 fue atípico y el mundo se vio obligado a llevar otra vida muy distinta. Todo cambió y el ámbito musical no estuvo exento. Así lo vivieron muchos músicos: aguardar, adaptarse, reinventarse y acumular ganas de volver a tocar de manera presencial se convirtió en sus nuevos manuales de estilo.

Amadeo lo aprendió muy bien. Es que durante la cuarentena vivió nuevas experiencias en lo que respecta a su carrera musical. En mayo, cuando la Argentina atravesaba los primeros meses de aislamiento social obligatorio, lanzó su videoclip “Vámonos”. Más tarde, en septiembre, se animó a dar un show vía streaming.

A pesar de la particularidad de la situación, y aunque se trató de un año “desgastante”, el músico incorporó un repertorio de éxitos y proyectos.

Este año comenzó con mucho impulso y emoción. El 16 de febrero el cantante subió al escenario después de un año. En un show al aire libre, con un estricto protocolo en Mandarine Park, Benjamín Amadeo logró reencontrarse con su público y cantar por primera vez los nuevos temas. “Estábamos entregados a esos momentos de estreno puro”, indicó Benjamín Amadeo en diálogo con Vía País.

El cantante volvió al escenario después de un año. Manuel Mazzaro

Además, presentó su última pieza musical “Tierra firme” e hizo bailar y cantar a sus fans al ritmo de la canción que tenía tan solo un mes. Sin embargo, las buenas noticias no terminan. Es que se aproxima un nuevo lanzamiento: la segunda producción de su carrera. Se trata de un disco que reunirá distintas canciones bajo un solo concepto.

Su nuevo album está en la recta final, recibiendo los últimos detalles y a muy poco de salir a la luz. Mientras tanto, el artista planea su próxima presentación para el 10 de abril en el Teatro Ópera de La Plata.

-¿Cómo fue volver a tocar después de un año?

-Fue todo un suceso muy emocionante para quienes hace mucho tiempo hacemos música, teatro o presentaciones. Te imaginás el parate obligatorio que tuvimos que hacer fue muy duro, muy desgastante y desesperanzador. Ahora con la vuelta al escenario con público en frente, sentí y lo disfrute mucho más de lo que pensaba. Estoy contento de que tanto yo como mi banda, después de tanto tiempo, volvamos, y también de otros músicos. Confieso que pensé que íbamos a tardar más en volver así que me da mucha alegría.

"Estuvo repleto, fue muy emocionante", dijo Benjamín Amadeo sobre su concierto en Mandarine Park. Foto: Juli García

-¿Sentiste la alegría de parte del público?

-La recontra sentí. Sentí la alegría y traté de expresar mi gratitud. Entiendo que todo cambió: antes para ir a un concierto no había más que preguntar dónde, a qué hora y cuánto sale la entrada. Hoy estamos instalando un montón de dinámicas para poder cuidarnos entre todos a raíz del Covid. Hay muchas preguntas y dudas, y eso desalienta eventualmente las ganas posibles de alguien de ir a un concierto. Estuvo repleto, fue muy emocionante y sentí que la gente había atravesado eso. El miedo, no tanto por el público, sino porque es público que después va a la casa, ve a su madre y a su abuela. Sabemos que nos tenemos que cuidar así que yo sentí la emoción del público que volvió a cantar las canciones que elige escuchar todos los días. Fue una alegría mutua.

-”Tierra firme” habla de un recuerdo imborrable. ¿Hubo algún momento específico que disparó la letra?

-A la canción yo la siento como un homenaje a la lucha, pero no a la lucha de pelea sino a la lucha de la voluntad. Es una canción que habla del amor que uno tiene por la insistencia, por la voluntad; por creer que si nos mantenemos en un lugar, algo va a pasar. Tenemos claro lo que queremos hacer y quizás nos sabemos bien cómo, pero de lo único que estamos seguros es de que no vamos a bajar los brazos bajo ningún aspecto. La canción nace de una de las ramas del disco que va a salir en unos meses. Es un disco conceptual, es decir que todas las canciones tienen una relación entre sí debajo de un concepto muy claro que ya lo vamos a conocer. Sobre todo habla del amor por no bajar los brazos, que me parece algo muy loable. Son pocos los que quizás pueden dar en el blanco, hay muchos factores que entran en juego. Ahora, el de la voluntad y el del amor por insistir en algo que uno tiene ganas de hacer, vivir o repetir: es algo que me gusta resaltar.

-En el recital también adelantaste una parte de una nueva canción

-Sí, adelanté un poco de esta canción que se llama “De nuevo”. Me parece una linda manera de ir develando más capas de este disco así que estuvo bueno. Fue un regalo para quienes vinieron, que hicieron el esfuerzo y yo creo que es una linda forma de invitarlos a este mundo del nuevo disco así que estoy contento con eso. Tiene un estribillo muy pegadizo y divertido de cantar. Ya veremos la versión final...

-Tenés una relación linda con tus fans

-Yo quiero creer que sí. El más beneficiado soy yo. Recibo un cariño incondicional que agradezco mucho y lo que más me gusta es que la excusa para conocernos sea a través de la música y las canciones así que estoy contento con eso.

¿Cómo fue tocar vía streaming en cuarentena?

-Fue muy bizarro pero me gustó volver a juntarme con la banda, volver a ensayar y tocar las canciones. Es otra cosa, es como tocar en el espacio: estás tocando en un planeta, no escuchás, imaginás a la gente en sus casas pero no qué es lo que está pasando. Fue una buena experiencia por el momento en el que estábamos, y una buena manera de destapar esa olla que estaba con mucha presión.

El cantante hará un show en La Plata el 10 de abril. Foto: Juli García

-¿Cómo fue grabar en cuarentena el videoclip de “Vámonos”?

-La canción subraya mucho lo que mencionaba de “Tierra firme”; o sea no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Cuando salió la canción estábamos todos pensando como íbamos a hacer con esto y dije “Che, a este videoclip lo hacemos sí o sí” porque al principio era esta canción con video lyric y dije “No, esta canción tiene que tener un video” y me pareció que venía parte de esa energías que no sabemos cómo pero esto lo hacemos igual. Entonces empecé a filmar mi casa con mi teléfono, distintas situaciones que veía, ángulos de la casa que nunca había visto como para poder subrayar partes de la canción así que fue maravilloso hacerlo. Mi mujer me ayudó muchísimo, me filmó cuando estaba tocando en la terraza. Hicimos una especie de curso acelerado de cámara. La otra pata fue Delfi Chaves, que la invité a sumarse y le dije: “Mirá, vos no podés salir; yo no puedo salir. Quiero inventar esta historia”. Me dijo: “Me encantó, lo único que no tengo trípode para apoyar” así que le mandé uno con una moto de mensajería y entonces empezamos a hacer videollamada de WhatsApp y me pareció una experiencia muy acorde al momento. Se disfrutó mucho y quedó un video lindo.

Benjamín Amadeo filmó "Vámonos" en la terraza de su casa en cuarentena. (Instagram/@benjamadeo)

-¿Cómo viviste el 2020 en lo emocional?

-Fue bastante desgastante porque yo particularmente venía con mucho envión para hacer muchas cosas. Tenía como un un calendario lindo de ver: “Che, acá hago esto; acá hago esto. Acá tenemos este viaje que es de trabajo y podemos combinar con esto, y cuando vuelva…” Hacé de cuenta de que al 2020 lo tenía armado como un jenga muy prolijo y el covid le puso una patada así de lleno y pateó las piezas para cualquier lado. Se trata de lo que habla la canción (Tierra firme) de no rendirse. Fue un año con mucha capacidad de cintura y mucha resiliencia.

-¿Influyó la pandemia en la letra de “Tierra firme”, porque justo mencionaste el “no rendirse”?

-Influyó muchísimo. Cobra mucho más sentido esa frase cuando se la escucha ahora. Fue muy loco. Lo mismo pasó con “Vámonos”, yo la había escrito unos meses antes de la pandemia y es como la canción pandemial que habla de dejar todo, de que eventualmente todo lo que nos pasa, va a pasar. Es un mensaje muy alentador y esa es la magia, la dimensión del arte y la canción. Uno hace algo y después el mundo sigue girando y todo va encontrando su lugar. Encuentra un lugar nuevo y lo celebro.

-Hablás mucho del amor y del futuro que hay en él. ¿Qué es para vos el amor?

-El amor es el modo, como he puesto en alguna canción. Es el modo de hacer las cosas, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos frustra. Es una especie de canal por donde nos conectamos más con las emociones, de modo que a mí me sirve sentirme inspirado en él para poder escribir y para poder pensar melodías. Es un canal de inspiración que por suerte todavía sigue dando.

-¿Tenés un momento específico en el que escribís las letras o simplemente se da?

-La verdad es que simplemente se da pero si tengo un momento específico, es a la madrugada, a las once y media, doce de la noche que es cuando trabajo sobre la inspiración, donde me pongo a pensar mejores ideas sobre la pequeña ideíta que tuve en determinado momento. Así que cuento con eso: con sentir que puedo usar esos momentos para mejorar los pequeños rayos de imaginación que voy teniendo durante el día. Que son pocos, la verdad. A veces bajan y no sabés de dónde vienen. De repente estás caminando o andando en bicicleta, o lo que sea, y necesitás frenar y parar todo, agarrar la nota de voz y empezar a cantar una idea. Eso a mí me sale fácil, es involuntario. En donde tengo que poner voluntad es cuando llego a mi casa, enchufo el teléfono a la computadora, bajo las cosas que grabo y me detengo a trabajar sobre ese momento. El 90% de las canciones que yo edité nacieron en momentos en los que no estaba pensando en hacer una canción, y el otro 10 con la guitarra en mano.

En su último recital, tocó por primera vez sus últimos éxitos. Foto: Juli García

-En la canción “Salvarme ahora” hablás de las cosas que uno no puede decir. ¿Por qué pensás que esto pasa?

-Desde que nacemos hasta que empezamos a tomar decisiones que vayan en línea con lo que realmente queremos, entrada la adultez o fin de la adolescencia, se van metiendo en nuestro sistema un montón de detalles o aristas que nosotros sabemos que entran pero no sabemos a dónde van ni de qué manera, ni cuán profundo penetran. Es como que se nos va configurando la personalidad, las actitudes, las respuestas a estímulos de más de una manera que no sabemos. Todas esas cosas que se nos fueron metiendo en la vida y que nos hacen ser como somos. Por lo general, lo que tiende a hacerse es a guardar o meter bajo la alfombra las cosas que no se pueden decir. Yo creo que es al revés de lo que uno piensa: aquellas cosas que yo siento que no puedo decir justamente porque mi estructura interna dice “vos no lo podés decir”, hay que decirlas. Estás sosteniendo las cosas que nosotros creemos que no podemos decir, hablo de cosas profundas, algo que sabemos que nos detiene. Esa es la alarma que se enciende en el momento en que yo creo que hay que decir las cosas porque, eventualmente, esa imposibilidad de decir algo de manera fluida está sosteniendo en realidad algo más profundo que por ahí nos traba.

La pandemia no fue un impedimento para Benjamín Amadeo. Tampoco fue un freno. A la vista está su habilidad para adaptarse a la situación, que es lo que le permite seguir con su ritmo habitual. Sin dudas, su impulso y motor están en el amor por la música, o mejor dicho, en su modo de hacer las cosas.