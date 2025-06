A casi 10 años de la separación de Lali Espósito y Benjamín Amadeo se conocieron los motivos de la ruptura

Aunque pasaron casi diez años desde que se separaron, el vínculo entre Lali Espósito y Benjamín Amadeo sigue despertando interés. Los fanáticos de aquella pareja que surgió en el set de “Casi Ángeles” nunca olvidaron los momentos que compartieron juntos. Con el paso del tiempo y desde un lugar más relajado, los dos artistas contaron cómo fue esa relación y, sobre todo, por qué terminó.

La historia comenzó en 2009, cuando él ingresó a la tira juvenil de Cris Morena y se cruzó por primera vez con Lali, que por ese entonces estaba en pareja con Peter Lanzani. Recién cuando su relación con el actor terminó, se animó a acercarse a Amadeo. La conexión fue inmediata y potente. “Nos pasaba algo power”, recordó ella en una entrevista.

Benjamín Amadeo y Lali Espósito.

Cómo fue la historia de amor de Lali Espósito y Benjamín Amadeo

Lali Espósito relató cómo fue el momento en que todo cambió: un recital en el Luna Park, una cita con otro chico, la mente en cualquier lado, una salida del restaurante abrupta y una escena digna de telenovela. “Le escribí, le dije que lo iba a esperar. Y esperé. Se largó a llover, pensé que no iba a venir. Pero frenó un auto atrás mío, se bajó él y nos besamos bajo la lluvia”, contó.

Desde ese momento compartieron cinco años de relación, sin escándalos ni exposición innecesaria. Él le cocinaba cuando ella volvía tarde de grabar o ensayar. Se acompañaban en silencio, lejos de los flashes. Sin embargo, en 2015 decidieron separarse.

Durante un tiempo circularon rumores de infidelidades o terceros en discordia, sobre todo cuando Lali empezó a salir con Mariano Martínez. Pero ambos se encargaron de desmentirlo.

Lali y Benjamín se separaron en 2015.

“Es una historia que termina porque no coincidís en cosas, como muchas parejas”, explicó Lali en 2016. “No me falló nunca”, agregó, dejando claro que el cariño sigue intacto. Por su parte, Benjamín explicó en “PH” que “no suele ser tan precisa la información que se da” sobre ellos y aseguró que todo se trató de una decisión personal de los dos.