Lali Espósito enfrentó las críticas por sus dichos sobre las cirugías y reveló qué tratamientos estéticos se hizo

Lali Espósito es una de las grandes referentes del arte en la Argentina. Desde su irrupción en la actuación y su consagración como cantante pop, la artista de 33 años se consolidó como una de las figuras más queridas del espectáculo.

Su vínculo con los fans siempre se caracterizó por la cercanía y la sinceridad. Por eso, sus palabras en las redes sociales suelen tener alto impacto. Y en las últimas horas, una respuesta suya en X (ex Twitter) generó un intenso ida y vuelta.

Los comentarios que desataron la furia de Lali Espósito

Todo comenzó cuando una usuaria lanzó un comentario crítico sobre su apariencia. “La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo”, escribió.

Los lentes de la colección de Lali Espósito

Lejos de quedarse callada, Lali respondió con contundencia: “No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones”.

Lali Espósito reveló qué tratamientos estéticos se hizo.

Más allá de la aclaración sobre su caso personal, Lali dejó en claro su mirada sobre la presión estética que enfrentan las mujeres. “Es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer”, escribió en otro tuit.

Lali Espósito apuntó contra quienes la critican.

Cuando otro usuario la acusó de haberse hecho un aumento de labios, ella respondió: “Esta la tengo de nacimiento”. Y frente a otro comentario que afirmaba que “después de todas las cirugías para quedar linda es más fácil decir que se acepta tal y como es”, Espósito fue tajante: “Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta”.