Eial Moldavsky rompió el silencio tras sus escandalosos dichos sobre Lali Espósito: “Me causa rechazo verme”

Eial Moldavsky forma parte de uno de los streamings más visto de la actualidad, en donde tienen diversas charlas con temas que suelen ser picantes, pero que lo llevan con humor o comentarios que muchas veces impacta en la audiencia. Eso fue lo que pasó con una anécdota que contó el famoso y todo indicaba que la figura de la historia era Lali Espósito.

Los comentarios del filoso sobre su encuentro íntimo con una famosa, que según las conjeturas de los fanáticos es Lali Espósito, llevó a que se genere fuerte repudio en las redes sociales hacia Moldavsky por hablar de esa forma de una mujer.

Eial Moldavsky habló de Lali y su palabra no cayó bien. (Instagram)

Tras el repudio, el descargo de Eial Moldavsky por sus dichos

“Pido perdón, fue pésimo lo que dije y como lo dije. Vengo a ofrecer unas disculpas públicas, porque creo que la situación lo amerita. Y poner algo de contexto también. Pero sobretodo disculparme, que creo que es lo más importante", expresó en su descargo Eial Moldavsky.

“Aclarar que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire en el marco de un programa, de una consigna, donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces y acá es una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas", agregó arrepentido el filoso.

“Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así... Jamás lo hice. Espero no hacerlo. No contaría una historia así al aire, nunca. Y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”, señaló el comunicador sobre Lali Espósito.

Asimismo, Eial volvió a reiterar sus disculpas hacia Lali: “Dicho esto me parece que está bien ofrecer una disculpa, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video, (...) Entonces mis disculpas muy sinceras a ella, en primer lugar".

Lali Espósito y Eial Moldavsky, juntos en una fiesta.

“Es bastante para mí verlo, no me siento representando. Uno a veces se deja llevar por hablar dos horas y corres un riesgo muy concreto de decir boludeces, y este es un caso de muy específico de alguien diciendo boludeces", añadió Moldavsky con autocrítica.

“Está horrible verme a mí hablar así de la intimidad, no me gusta para nada, me causa rechazo verme a mí mismo. Es muy feo lo que se dio, el video cómo quedó y lo que digo, entonces mis disculpas para todos”, comentó el comunicador.

“Me parece ser claro con esto, decir que me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, cómo salió... estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo, saber que uno pifió por mucho y que hay que pedir perdón", cerró Moldavsky en el video.