Luego de la polémica generada por sus comentarios en el canal de streaming OLGA sobre un presunto encuentro con Lali Espósito, Eial Moldavsky volvió a referirse al tema durante una entrevista con Luis Novaresio y reveló cómo transitó los últimos tres meses.

“Vamos a mi casa, duerme en mi casa. Duerme desnuda”, fue la historia que el filósofo contó durante un programa en charla con Nati Jota y Homero Pettinato y ante el silencio de Damián Betular, en la que luego agregó que la cantante le realizó sexo oral. El comentario generó el repudio de los fanáticos e incluso muchos colegas salieron a bancar a la artista ya que consideraron de “poco caballero” la actitud del hijo de Roberto Moldavsky.

Pese a que luego confesó “estar arrepentido”, lo cierto es que hasta la semana pasada el joven no había vuelto a referirse al tema. Por eso, el periodista rosarino lo confrontó y, sorpresivamente en medio del reportaje, mencionó a la cantante.

Lali Espósito y Eial Moldavsky, juntos en una fiesta.

“Confesemos que antes de hablar yo te dije: ‘¿querés que te mencione algo o no del tema...?’“, esbozó el conductor sin mencionar el nombre de Lali pero dando a entender que se trataba de ella. Enseguida, aclaró: ”Para mi no es tema, pero...“ y le dejó la oportunidad de que Eial vuelva a pronunciarse.

Con un signo de incomodidad y mientras se tapaba la cara, el estudiante de Filosofía se refirió al video que se viralizó rápidamente y se convirtió en tendencia: “Fue un gran bajón. Miro ese momento y no me gusta lo que veo, me da vergüenza”.

“Tomé decisiones en mi vida que todavía me duelen. No solo esto, que se hizo público y me dejó en un lugar incómodo, sino cosas más íntimas, con personas que quiero: mi viejo, mi hermana, amigos”, añadió.

Luego, a grandes rasgos, se expresó sobre el sentido del arrepentimiento y sostuvo: “Cada vez que pienso en eso que hice, lo desharía. El arrepentimiento nunca se me fue. Si pudiera cambiar esa decisión, lo haría sin dudar”.

“Pienso que en algún momento voy a poder tapar esas decisiones con cosas de las que me sienta más orgulloso, pero están ahí… Me acompañan siempre, como si se subieran conmigo a todos los aviones”, señaló.