Emilia Attias confesó qué fue lo peor que le pidió Cris Morena mientras filmaba Casi Ángeles: “me dolía...”.

Emilia Attias alcanzó una gran popularidad gracias a su papel en Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil creada por Cris Morena. En la serie interpretó a Cielo, uno de los personajes más queridos por el público, cuya historia de amor con Nico Bauer (interpretado por Nicolás Vázquez) se convirtió en un clásico para los fans.

Su carisma, talento y fuerte presencia escénica la posicionaron como una figura central en la trama, y su participación fue clave para el fenómeno que marcó a toda una generación en la televisión argentina.

No obstante, la actriz dejó en claro su incomodidad con Cris Morena y no dudó en revelar todo lo que vivió durante las grabaciones de la exitosa serie juvenil. Lo hizo durante su participación en el streaming Sería Increíble donde sorprendió al público al hablar de los momentos difíciles que atravesó en esa etapa.

La impactante confesión de Emilia Attias sobre Cris Morena

“Vos habías contado que te hiciste las rastas y ahí el personaje se tuvo que adaptar con ese look, ¿no?”, consultó Nati Jota.

“Yo se lo había comentado a Cris, pero ella dudaba. Yo sabía que quería un cambio rotundo para el personaje, eso estaba planteado: pelo corto o rastas”, expresó Emilia.

Tras la decisión para el cambio de look del personaje, añadió: “Se las propuse y le gustó, pero es un trabajo mantenerlas, me lavaba el pelo todos los días con champú, hay que escurrirlas”.

Muy intrigado con el tratamiento, Homero Pettinato le consultó sobre cómo se mantenían y ella le aclaró: “Es una especie de lana, es un pelo tejido que genera un tubito de aire y queda medio esponja al mojarse. No tienen olor a humedad, es una fantasía, yo me hacía retoque de raíz cada 20 días, lo que me dolían”.

En definitiva, Emilia Attias dejó en evidencia que detrás del impecable look que lucía en pantalla durante las grabaciones de Casi Ángeles existía un proceso mucho más complejo y exigente de lo que muchos imaginaban.

Lejos de ser una elección estética superficial, ese detalle formaba parte del compromiso profesional que asumía con su personaje, aunque implicara molestias físicas y una rutina demandante.