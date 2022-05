Cande Molfese participa del programa “Antes que nadie” (Luzu TV) junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, y sorprendió al revelar que desde que cambió su alimentación “ve hadas” y que “son brillos en el aire”.

Cande Molfese

“Yo desde que cambié mi alimentación empecé a ver hadas por ejemplo”, expresó la actriz. Al escucharla, sus compañeros estallaron de risa y Vázquez le dijo: “Dale gordi”.

“No es algo que me pasa siempre, es algo que me pasa cada tanto y cuando me pasa son destellos en el aire y muchas, alrededor mio, veo hadas chicos, las veo en el aire”, agregó.

El divertido fragmento fue compartido a través de la cuenta de TikTok del ciclo: “Cande Molfese: ‘Veo hadas’. Por favor veanlo hasta el final”. Además de obtener miles de reacciones, los usuarios de la red social no se demoraron en dejar su comentario debajo del post.

“En mi barrio se le dice presión baja”, “nunca pensar en problemas de vista o presion baja no.. son hadas”, “me pasó cuando deje de comer carnes ...veía tiras de asados con alas ....lo juro! ahora sigo sin comer carnes pero porque está caro el asado ahree”, “es muy loco ver esos destellos a mi me pasa pero no sabia que son hadas, siempre creí que son energías y buenas”, expresaron.

El cambio de alimentación de Cande Molfese

Además de ser actriz, cantante y bailarina, Cande Molfese es una gran influencer. Con 6.6 millones de seguidores en Instagram, la joven de 31 años utiliza la red social para publicar recetas vegetarianas y compartir su estilo de vida.

Molfese es vegetariana hace seis años. “En su momento cuando me hice vegetariana lo hice más por algo mío, físico, de sentirme mejor, por una cuestión de mejorar mi organismo”, expresó para una entrevista para la revista Las Rosas.

Cande Molfese.

Y agregó: “Hoy en día levanto bandera y me considero una persona apasionada de la naturaleza, del medio ambiente y de los animales, entonces también no solo lo hago por un bien mío sino por un bien medioambiental. Asique para mi es algo súper importante. El futuro es por ahí. Entiendo que son tiempos largos y que no todo el mundo lo puede vivir así”.